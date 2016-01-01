Бейонсе планирует показать новый визуальный альбом эксклюзивно на Netflix

Источник, близкий к артистке, сообщил изданию The Sun: «Бейонсе хочет, чтобы альбом был еще и более новаторским и визуально более впечатляющим, чем Lemonade, поэтому она ищет места [для съемок], которые действительно вызовут «вау-эффект» у зрителей». Одним из таким мест должен стать римский Колизей.

Также источник заявил, что команда певицы «ведет переговоры с Netflix о премьере проекта, который представят широкой аудитории».

Ранее Netflix предлагал Бейонсе семизначную сумму за эксклюзивные права на показ визуального альбома Lemonade в 2016 году, но тогда у артистки уже были контрактные обязательства с каналом HBO и музыкальным лейблом Tidal ее мужа Джей-Зи.

Человек, близкий к семье Картеров, заявляет, что на этот раз Netflix увеличил денежное предложение в связи с тем, что Бейонсе «имеет неоспоримую силу в шоу-бизнесе».

Напомним, двухмесячный европейский тур Бейонсе и ее мужа, рэпера Джей-Зи, стартовавший 6 июня в Кардиффе, на днях завершился. Европейские поклонники выразили свое негодование в сети тем, что артисты представили на концертах исключительно старые песни, хотя уже 16 июня во время выступления в Лондоне было объявлено, что Картеры выпустили новый альбом Everything is love. Теперь звездная пара отправляется на родину в Америку, где, как надеются фанаты, будут представлены новые композиции и хореография.