Банда Рональдов Макдональдов поиздевалась над сотрудниками «Бургер Кинга»

В британском городе Майнхед (округ Сомерсет) люди в костюмах талисмана «Макдоналдса» клоуна Рональда Макдональда ворвались в одно из заведений «Бургер Кинга» и принялись оскорблять кассиров. Об этом сообщает The Sun.
На видео, которое было снято одним из посетителей ресторана быстрого питания Ники Джонсом (Nici Jones), толпа клоунов заходит в «Бургер Кинг» и начинает скандировать: «Вы – отстой, и вы знаете это!» Это вызвало дружный смех как клиентов, так и сотрудников фастфуда. «Только один из кассиров выглядел немного запутанным, – отметил один из очевидцев. – Остальные же восприняли происходящее позитивно. Они никого не беспокоили, просто веселились».
Всего в заведение зашло 15 человек, среди которых были замечены и другие талисманы сети «Макдоналдс» – друг и помощник Рональда Макдональда по имени Гримас и похититель гамбургеров Гамбурглар.