Балаян, Вакарчук, Сеитаблаев и Зюбина будут вручать «Золотую дзигу»

Друзья, всего несколько часов осталось до вручения наград Первой национальной кинопремии. Украинская киноакадемия решила приоткрыть занавес тайны и назвать имена тех, кто будет вручать награды.

«Золотую дзигу» за вклад в развитие украинского кинематографа народной артистке Ларисе Кадочниковой вручат Евгений Нищук и Сергей Трымбач, лучший фильм отметит Михаил Ильенко, а режиссера – Людмила Ефименко. Лучшего актера наградит Ольга Сумская, а актрису – Роман Балаян. Статуэтки лучшим актерам второго плана вручат Римма Зюбина и Виктор Андриенко. Лучшего оператора-постановщика будет одаривать Валентин Васянович, художника-постановщика – Ахтем Сеитаблаев, сценариста – Андрей Курков, композитора – Святослав Вакарчук. Лучшую документальную ленту назовет Владимир Войтенко, лучший анимационный фильм – Влад Ряшин, а лучшую короткометражку – Алик Шпилюк и Юлия Синькевич.

Вот такие знаменитости выйдут на сцену в красивых нарядах. Ждем с нетерпением!

Фото: kp.ua