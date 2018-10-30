«Багиня ламината» ищет таланты

«Уважаемые танцоры и те, кому ничего не мешает, у вас появилась возможность попасть к Лесе Никитюк на "Танці з зірками" уже в это воскресенье», – обратилась к подписчикам ведущая «Нового канала». О чем речь – узнала «Дуся».
Пока хореографы и режиссеры главного танцевального проекта страны в поте лица коптят над новыми идеями танца, Леся Никитюк обратилась к народу. По словам ведущей, для того чтобы принять участие в проекте, нужно снять видео своего ритмического танца (жанр Леся не указала), выложить в Instagram и отметить пост хештегом «ЛесяБагіняЛаміната».
Предложения к Лесе поступили самые разнообразные. От корпоративных танцев под бокал вина:
...уличного хип-хопа:
...до танцев на пилоне:
Не обошлось, конечно, без традиционной рубрики «смотри, Леся, как танцуют мои дети». На эту тему видео оказалось больше всего.
Конечно, пока мне сложно даже представить, что выберет ведущая. Думаю, ответа стоит ждать на «Танцах».