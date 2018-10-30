«Багиня ламината» ищет таланты

«Уважаемые танцоры и те, кому ничего не мешает, у вас появилась возможность попасть к Лесе Никитюк на "Танці з зірками" уже в это воскресенье», – обратилась к подписчикам ведущая «Нового канала». О чем речь – узнала «Дуся».

Пока хореографы и режиссеры главного танцевального проекта страны в поте лица коптят над новыми идеями танца, Леся Никитюк обратилась к народу. По словам ведущей, для того чтобы принять участие в проекте, нужно снять видео своего ритмического танца (жанр Леся не указала), выложить в Instagram и отметить пост хештегом «ЛесяБагіняЛаміната».

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Предложения к Лесе поступили самые разнообразные. От корпоративных танцев под бокал вина:

...уличного хип-хопа:

...до танцев на пилоне:

Не обошлось, конечно, без традиционной рубрики «смотри, Леся, как танцуют мои дети». На эту тему видео оказалось больше всего.