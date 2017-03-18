Просматривая Instagram звезд на выходных, сложилось впечатление, что все медийщики столицы в субботу готовились к церемонии «Viva! Самые красивые 2016», а в воскресенье приходили в себя после самого светского события года. Ну или почти все.
Вот, например, Слава Каминская до выхода на красную дорожку. Неплохо так продюсер Юрий Никитин девочкам образы поменял!
А Вика поделилась лифтолуком, на котором все в сборе.
Ольга Сумская похвасталась частью наряда до начала церемонии.
Маша Собко тоже тщательно готовилась к этому событию.
И Соломия Витвицкая наводила красоту, чтобы, как всегда, быть на высшем уровне.
Тоня Матвиенко заселфилась до начала церемонии.
Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина со звездами балета Екатериной Кухар и Александром Стояновым.
Александр Скичко в первую очередь готовился к церемонии не в гримерной, а на сцене, ведь он был одним из ведущих вечера.
«Два часа до эфира, репетиция в разгаре, все на нервах, я спокоен как удав!» – подписал снимок Скичко.
Руслан Квинта тоже сообщил подписчикам, что присутствовал на церемонии самых красивых.
Оля Полякова приехала заранее, ведь она не только пела, но и была ведущей вечера.
Джамала заранее поделилась с подписчиками своим луком, как, впрочем, и многие другие звезды.
Анатолий Анатолич опубликовал фото с afterparty.
Не поверите, но остались и те, кто не пошел на церемонию «Viva! Самые красивые». Ну или пошел, но не постил оттуда селфи.
Например, Евгений Филатов, солист группы The Maneken, оценивал аудиоподготовку новой модели Lexus.
Пока все были на красной дорожке во дворце «Украина», Виталий Козловский держал концертную броню в Одессе – был на гастролях.
А DZIDZIO на выходных гастролировали на востоке Украины. По словам ребят, публика принимала их отлично, а некоторые даже пирожками угощали!
Александр Педан покорял не дорожки, а горные склоны в своем потрясающем личном дресс-коде orange tie.
Анастасия Приходько была далеко от главного светского мероприятия столицы – аж в Египте.
Одна из номинанток премии «Самые красивые 2016» Вера Брежнева в день церемонии работала в Ташкенте.
Игорь Ласточкин на выходных был на пути в Запорожье, где проходил концерт «Лиги Смеха».
Жанна Бадоева праздновала свой день рождения под солнцем Тосканы. Наши с Мусей поздравления!
А Алан Бадоев наслаждался искусством.
Телеведущий Андрей Доманский занимался спортом.
Николай Тищенко тоже был на пробежке, но в Майами. Хотя к церемонии Viva! Тищенко тоже имел отношение, ведь именно в его ресторане проходила afterparty самых красивых.
Иван Дорн ради церемонии Viva! не прилетел из Америки, а катался на велосипеде.
Вот так, друзья. Отдыхайте хорошо, а работайте еще лучше!
Всем прекрасной теплой недели!