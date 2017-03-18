Просматривая Instagram звезд на выходных, сложилось впечатление, что все медийщики столицы в субботу готовились к церемонии «Viva! Самые красивые 2016», а в воскресенье приходили в себя после самого светского события года. Ну или почти все.

Вот, например, Слава Каминская до выхода на красную дорожку. Неплохо так продюсер Юрий Никитин девочкам образы поменял!

Публикация от НеАнгелы (@babaslavka) Мар 18 2017 в 11:04 PDT

А Вика поделилась лифтолуком, на котором все в сборе.

Ольга Сумская похвасталась частью наряда до начала церемонии.

Публикация от olgasumska (@olgasumska) Мар 18 2017 в 9:12 PDT

Маша Собко тоже тщательно готовилась к этому событию.

Публикация от Маша Собко (@masha_sobko) Мар 18 2017 в 10:03 PDT

И Соломия Витвицкая наводила красоту, чтобы, как всегда, быть на высшем уровне.

Публикация от Solomiya Vitvitska (@solomiyavitvitska) Мар 18 2017 в 8:50 PDT

Тоня Матвиенко заселфилась до начала церемонии.

Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина со звездами балета Екатериной Кухар и Александром Стояновым.

Публикация от @the_hardkiss Мар 18 2017 в 2:09 PDT

Александр Скичко в первую очередь готовился к церемонии не в гримерной, а на сцене, ведь он был одним из ведущих вечера.

Публикация от Oleksandr Skichko (@aleksandrskichko) Мар 18 2017 в 8:06 PDT

«Два часа до эфира, репетиция в разгаре, все на нервах, я спокоен как удав!» – подписал снимок Скичко.

Руслан Квинта тоже сообщил подписчикам, что присутствовал на церемонии самых красивых.

Публикация от Ruslan Kvinta (@ruslankvinta) Мар 19 2017 в 2:03 PDT

Оля Полякова приехала заранее, ведь она не только пела, но и была ведущей вечера.

Джамала заранее поделилась с подписчиками своим луком, как, впрочем, и многие другие звезды.

Анатолий Анатолич опубликовал фото с afterparty.

Публикация от Анатолій Анатоліч (@anatoliyanatolich) Мар 18 2017 в 3:58 PDT

Не поверите, но остались и те, кто не пошел на церемонию «Viva! Самые красивые». Ну или пошел, но не постил оттуда селфи. Например, Евгений Филатов, солист группы The Maneken, оценивал аудиоподготовку новой модели Lexus.

Публикация от The Maneken (@themaneken) Мар 18 2017 в 11:33 PDT

Пока все были на красной дорожке во дворце «Украина», Виталий Козловский держал концертную броню в Одессе – был на гастролях.

А DZIDZIO на выходных гастролировали на востоке Украины. По словам ребят, публика принимала их отлично, а некоторые даже пирожками угощали!

Публикация от DZIDZIO (@dzidzio) Мар 18 2017 в 7:11 PDT

Александр Педан покорял не дорожки, а горные склоны в своем потрясающем личном дресс-коде orange tie.

Анастасия Приходько была далеко от главного светского мероприятия столицы – аж в Египте.

Одна из номинанток премии «Самые красивые 2016» Вера Брежнева в день церемонии работала в Ташкенте.

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) Мар 17 2017 в 10:05 PDT

Игорь Ласточкин на выходных был на пути в Запорожье, где проходил концерт «Лиги Смеха».

Жанна Бадоева праздновала свой день рождения под солнцем Тосканы. Наши с Мусей поздравления!

Публикация от Zhanna Badoeva - Жанна Бадоева (@zhanna_badoeva) Мар 19 2017 в 1:48 PDT

А Алан Бадоев наслаждался искусством.

Публикация от Alan Badoev (@alanbadoev) Мар 18 2017 в 8:52 PDT

Телеведущий Андрей Доманский занимался спортом.

Николай Тищенко тоже был на пробежке, но в Майами. Хотя к церемонии Viva! Тищенко тоже имел отношение, ведь именно в его ресторане проходила afterparty самых красивых.

Иван Дорн ради церемонии Viva! не прилетел из Америки, а катался на велосипеде.

Публикация от Ivan Dorn (@dorn_ivan) Мар 18 2017 в 11:07 PDT