Азиатский прогеймер избил свою девушку во время стрима

Конфликт между молодым человеком и его девушкой произошел во время стрима игры League of Legends. После проигранного матча она начала успокаивать раздосадованного Вэй-Цзюня. После непродолжительного диалога он швырнул клавиатуру в монитор компьютера и с криком «я убью тебя!» принялся избивать подругу. В конце прямой трансляции слышны только удары, крики девушки и ругань геймера. Затем эфир резко оборвался.

Информация об избиении дошла и до руководства Newbee, которое тут же расторгло контракт с Василием из-за «незрелого и непрофессионального поведения».

Также Вэй-Цзюнем заинтересовалась полиция: после окончания стрима молодого человека задержали и отвезли в участок.