Авторитетный журнал The Economist раздает лондонцам бесплатный суп

В своей новой рекламной кампании британский журнал The Economist начал угощать жителей Лондона бесплатным горячим супом из овощей, которые должны были оказаться в мусорном баке. Естественно, авторитетное издание не кормит людей блюдом из объедков. Суп сделан из свежих овощей, чей внешний вид не отвечает стандартам по размеру, форме или цвету.

Одержимость супермаркетов и потребителей «идеальными» фруктами и овощами вносит свой негативный вклад в глобальную проблему пищевых отходов, из которых 600 тысяч тонн продуктов питания ежегодно вывозится в Великобритании только ресторанами. Однако некрасивые, обесцвеченные или деформированные продукты, которые отвергаются супермаркетами, можно есть и они имеют отличные вкусовые качества.

Таким образом, The Economist в новой кампании #feedingthefuture заставляет людей задуматься об экологических проблемах и учит их относиться к продуктам более бережно и рационально.

Акцию разработало маркетинговое агентство Sense. Она стала частью успешной стратегии Real World, которая создана изданием для увеличения подписчиков и узнаваемости бренда с помощью активаций в реальной жизни.

Кампания по раздаче горячего супа началась 29 ноября и продлится по март 2018 года. Изданием специально было выбрано холодное время года, чтобы создать акции дополнительную привлекательность. Как утверждают в журнале, им удалось привлечь уже более 60 тысяч подписчиков по всему миру.