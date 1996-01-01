Австралийскую блогершу оштрафовали за выдуманную смертельную болезнь

Австралийский суд оштрафовал на более чем 300 тысяч долларов (восемь миллионов гривен) известного блогера Аннабель Гибсон. Она без зазрения совести рассказывала своим подписчикам придуманную историю чудесного исцеления от смертельной болезни.

Аннабель стала популярной в интернете после того, как начала вести блог онкобольной. В частности, она заявила, что ей удалось избавиться от рака крови, селезенки, мозга, матки и печени с помощью правильного питания и альтернативной терапии. При этом Гибсон в сети представлялась на три года старше своего реального возраста (на самом деле ей 26 лет).

Девушка вела аккаунты в нескольких соцсетях, где утверждала, что детокс-диета и здоровый образ жизни способны убивать раковые клетки. За ее блогом следили более 200 тысяч человек.

Осознав свою популярность, Аннабель решила выпустить книгу рецептов под собственным брендом The Whole Pantry. Затем неплохой доход ей стало приносить приложение с советами по здоровому питанию, которое можно было скачать на AppStore.