Австралийскую блогершу оштрафовали за выдуманную смертельную болезнь

Австралийский суд оштрафовал на более чем 300 тысяч долларов (восемь миллионов гривен) известного блогера Аннабель Гибсон. Она без зазрения совести рассказывала своим подписчикам придуманную историю чудесного исцеления от смертельной болезни.
Аннабель стала популярной в интернете после того, как начала вести блог онкобольной. В частности, она заявила, что ей удалось избавиться от рака крови, селезенки, мозга, матки и печени с помощью правильного питания и альтернативной терапии. При этом Гибсон в сети представлялась на три года старше своего реального возраста (на самом деле ей 26 лет).
Девушка вела аккаунты в нескольких соцсетях, где утверждала, что детокс-диета и здоровый образ жизни способны убивать раковые клетки. За ее блогом следили более 200 тысяч человек.
Осознав свою популярность, Аннабель решила выпустить книгу рецептов под собственным брендом The Whole Pantry. Затем неплохой доход ей стало приносить приложение с советами по здоровому питанию, которое можно было скачать на AppStore.
Приложение скачали более 200 тысяч раз. Оно занимало верхние строчки рейтинга лучших приложений в категории «Еда и напитки» в 113 странах.
Афера раскрылась внезапно из-за жадности Аннабель. Благотворительные организации по борьбе с онкологией, которым писательница якобы жертвовала крупные суммы со своих гонораров, внезапно заявили, что ничего от нее не получали. Сама девушка говорила, что направила на борьбу с раком 300 тысяч долларов.
В итоге горе-блогершей заинтересовались журналисты, которые заставили ее признаться, что никакой болезни у нее нет. После этого начались суды и посыпались штрафы. Больше 20 тысяч долларов заплатило издательство, выпустившее книгу Гибсон, приложение о здоровом питании удалили из веб-магазинов, а фирма, которую основала блогер, ликвидируется.
Ни на одно судебное заседание Гибсон не явилась, что еще больше разозлило судью, который назвал ее поступок беспрецедентно бессовестным и заявил, что у девушки «маниакальная одержимость собственной персоной».
Также сообщается, что Аннабель Гибсон была извещена о штрафе по почте и даже поблагодарила суд в электронном письме.