Австралийский радиоведущий отказался от части своей зарплаты, чтобы зарабатывать наравне с коллегой-женщиной

На австралийской радиостанции KIIS FM эфир ведут комики Дэйв Хьюз и Кейт Лангбрук. Во время обсуждения темы дня Лангбрук пожаловалась Хьюзу на то, что получает на 40 процентов меньше за эфир, чем ее коллега-мужчина, хотя выполняет те же обязанности.

Дэйва это очень удивило, так как до этого момента коллеги не обсуждали такие вопросы друг с другом и он считал, что они получают одинаковую зарплату. Хьюз сказал, что из-за этого чувствует себя ужасно, но Лангбрук попросила его не извиняться перед ней за то, на что он не может повлиять.

Однако ведущий решил добиться равноправия по-своему. Он попросил руководство урезать ему зарплату на 40 процентов – до уровня зарплаты Кейт Лангбрук. Мужчина сразу же стал героем в глазах местных феминистических движений.

Кейт выразила ему благодарность за такую поддержку. Ведущие отмечают, что в следующем году они вместе перейдут на другой проект, а еще убедились, что там им будут платить поровну.