Австралийский блогер утверждает, что гей-браки приведут к педофилии и зоофилии

Блогер-христианин из Австралии выпустил видеоролик, в котором выступил против легализации однополых браков в стране. Об этом пишет издание Out In Perth.

Ютюбер Мэтт Лонг (Matt Long) из Тасмании считает, что свадьбы геев приведут к тому, что «по улицам будут слоняться педофилы, а зоофилы тоже начнут заявлять о своих правах». По мнению Лонга, брак – это «священный акт между мужчиной и женщиной».

Записать свой монолог на видео Мэтт решил после того, как получил письмо, в котором предлагалось проголосовать за легализацию однополых браков.

Лонг является владельцем сайта AMPT Lifestyle, который пропагандирует «силу духа и тела», а также призывает пользователей к религиозному побуждению. Сам блогер рассказывает, что достиг христианского просветления в 19 лет.