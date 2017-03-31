Вы тоже провели эти выходные, купаясь в солнце и тепле? Вы тоже наслаждались этой погодой, как и мы с Мусей? А еще мы с интересом пролистывали Instagram наших звезд.

Слава Каминская посвятила выходные самому важному – своей семье.

Публикация от НеАнгелы (@babaslavka) Апр 2 2017 в 2:18 PDT

Маричка Падалко явно наелась сладостей на уик-энд, ведь дочка Маша приготовила маме разные вкусности.

Марина Леончук с сыном, как и мы с Мусей, ловила теплые солнечные лучи!

Публикация от Марина Леончук (@marina_leonchuk) Апр 2 2017 в 7:22 PDT

Потап тоже провел время в компании своего сына. Это вам не просто разрисованная стена, а часть декораций французского парка развлечений «Астерикс».

Анатолий Анатолич приобщал своих любимых к съемкам. Ну а что, не только же папе в кадре находиться!

Публикация от Анатолій Анатоліч (@anatoliyanatolich) Апр 2 2017 в 2:05 PDT

«Мои девушки в кадре», – с гордостью подписал фото телеведущий.

Джамала летела в Лиссабон и была приятно удивлена, не успев выйти из аэропорта.

Публикация от Jamala (@jamalajaaa) Мар 31 2017 в 9:12 PDT

«Wow!!! Лечу я собі, лечу, дістаюся до Лісабона нарешті за дев`ять годин з пересадками, а тут такий сюрприз! Мені дуже приємно! Посол, консул, діти, всі-всі!!! Дякую вам дуже!!!» – подписала пост Джамала.

Олег Собчук занимался спортом. Только почему же в зале, а не на свежем воздухе? Погода-то какая!

Публикация от Oleg Sobchuk (@sob4uk) Апр 1 2017 в 4:45 PDT

Сергей Притула тоже работал в зале, но не в спортивном, а концертном. Естественно, Притула, как это обычно бывает у него на гастролях, купался в букетах цветов и овациях вместе со своими коллегами по сцене.

А Александр Педан на выходных был не на сцене, а в зрительном зале вместе с дочкой Лерой и ее подругой. Лера, классный цвет волос!

Юрий Горбунов присматривал себе ретроавтомобиль. А что, зато ни у кого такого не будет!

Екатерина Осадчая поступила, как мы с Мусей – нашла минутку для того, чтобы насладиться ослепительным солнцем.

Певица Alyosha смогла между концертами немного отдохнуть дома – без макияжа, микрофона и костюмов.

Вика из «НеАнгелов» все чаще стала выкладывать снимки еды, особенно того, чем балует себя по выходным. Думаю, с понедельника певица активно все отрабатывает в спортзале.

Надя Дорофеева вообще непонятно когда отдыхает – концерт за концертом. Надя порадовала поклонников перед выходом на сцену в Кишеневе.

Светлана Тарабарова вовсю активничала: селфи тут, селфи там. Даже на грузовике сфотографировалась!

Публикация от Світлана TARABAROVA (@tarabarova) Апр 1 2017 в 10:20 PDT

Монро времени даром не теряла – раздавала интервью.

Телеведущая Роза Аль-Намри провела выходные в Одессе на «Юморине» вместе с мужем Александром Сивацким.

Публикация от Rozali (@alnamriroza) Апр 1 2017 в 3:15 PDT

Валерий Жидков и Елена Кравец тоже были в Одессе в субботу, все-таки День смеха!

Публикация от Валерий Жидков (@valeriizhidkov) Апр 1 2017 в 1:04 PDT

И закончу я подборку, пожалуй, фотографией Даши Астафьевой, которая в этот уик-энд буквально дразнила мужскую половину своих поклонников.

Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva) Апр 2 2017 в 8:27 PDT