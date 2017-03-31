Вы тоже провели эти выходные, купаясь в солнце и тепле? Вы тоже наслаждались этой погодой, как и мы с Мусей? А еще мы с интересом пролистывали Instagram наших звезд.
Слава Каминская посвятила выходные самому важному – своей семье.
Маричка Падалко явно наелась сладостей на уик-энд, ведь дочка Маша приготовила маме разные вкусности.
Марина Леончук с сыном, как и мы с Мусей, ловила теплые солнечные лучи!
Потап тоже провел время в компании своего сына. Это вам не просто разрисованная стена, а часть декораций французского парка развлечений «Астерикс».
Анатолий Анатолич приобщал своих любимых к съемкам. Ну а что, не только же папе в кадре находиться!
«Мои девушки в кадре», – с гордостью подписал фото телеведущий.
Джамала летела в Лиссабон и была приятно удивлена, не успев выйти из аэропорта.
«Wow!!! Лечу я собі, лечу, дістаюся до Лісабона нарешті за дев`ять годин з пересадками, а тут такий сюрприз! Мені дуже приємно! Посол, консул, діти, всі-всі!!! Дякую вам дуже!!!» – подписала пост Джамала.
Олег Собчук занимался спортом. Только почему же в зале, а не на свежем воздухе? Погода-то какая!
Сергей Притула тоже работал в зале, но не в спортивном, а концертном. Естественно, Притула, как это обычно бывает у него на гастролях, купался в букетах цветов и овациях вместе со своими коллегами по сцене.
А Александр Педан на выходных был не на сцене, а в зрительном зале вместе с дочкой Лерой и ее подругой. Лера, классный цвет волос!
Юрий Горбунов присматривал себе ретроавтомобиль. А что, зато ни у кого такого не будет!
Екатерина Осадчая поступила, как мы с Мусей – нашла минутку для того, чтобы насладиться ослепительным солнцем.
Певица Alyosha смогла между концертами немного отдохнуть дома – без макияжа, микрофона и костюмов.
Вика из «НеАнгелов» все чаще стала выкладывать снимки еды, особенно того, чем балует себя по выходным. Думаю, с понедельника певица активно все отрабатывает в спортзале.
Надя Дорофеева вообще непонятно когда отдыхает – концерт за концертом. Надя порадовала поклонников перед выходом на сцену в Кишеневе.
Светлана Тарабарова вовсю активничала: селфи тут, селфи там. Даже на грузовике сфотографировалась!
Монро времени даром не теряла – раздавала интервью.
Телеведущая Роза Аль-Намри провела выходные в Одессе на «Юморине» вместе с мужем Александром Сивацким.
Валерий Жидков и Елена Кравец тоже были в Одессе в субботу, все-таки День смеха!
И закончу я подборку, пожалуй, фотографией Даши Астафьевой, которая в этот уик-энд буквально дразнила мужскую половину своих поклонников.
Желаю всем такой же расслабленной рабочей недели, как выходные Астафьевой!