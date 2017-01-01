Артур Гаспарян: «Это лучшее Евровидение за последние несколько лет»

Российский журналист Артур Гаспарян был приятно удивлен организацией конкурса Евровидение-2017 в Киеве, сообщается в «Светской жизни».

Гаспарян признался, что ехал в украинскую столицу за позитивом, который и получил.

«Всегда поражала киевская атмосфера, и я не знал, сохранилась ли она - эта атмосфера позитива. Это то, что всегда меня заставляло сюда ехать из Москвы на 2-3 дня, чтобы отдохнуть. Когда я поехал на площадку, о которой также много чего читал, я увидел, что это одна из самых удобных за последние годы площадок, которые я встречал на конкурсе, а на Евровидение я езжу с 2003 года. Мне нравится все, для меня это лучшее Евровидение за последних несколько лет», - поделился эмоциями Гаспарян.

Также он коснулся темы отсутствия в этом году России на Евровидении. Напомню, СБУ запретила российской участнице Юлии Самойловой въезд, поскольку она пересекала границу оккупированного Крыма, чем нарушила закон Украины.

«Думаю, что от начала не было большого желания ехать в Украину, это во-первых. Принимая во внимание весь контекст в отношениях между Россией и Украиной, после очередного выпуска новостей, в котором будут рассказывать о том, какой ужас в Украине, показывать песенный конкурс из Киева, где все улыбаются, флажки, музыка. Думаю, для тех людей, которые принимали это решение, это было бы большой проблемой. И не было большого желания. Но в то же время топнуть ногой и сказать: "Мы бойкотируем это" - это подставить самих себя. Победило желание довести ситуацию до точки кипения, абсурда. Абсурд и произошел», - пояснил Гаспарян.