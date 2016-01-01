Артемий Лебедев в десятый раз стал отцом: правда или фейк

«Кого-то этот пост разочарует, а кого-то очарует, – пишет Лебедев. – Разные люди знают меня как дизайнера, путешественника, курсанта вертолетного клуба, алкоголика, блогера, ремонтника подъездов, дедушку Рунета, коллекционера, покупателя кефира. Это все прекрасные достижения, но есть одно качество, в котором я достиг самых больших высот, – отцовство. Сегодня я совершил великий подвиг и стал отцом в десятый раз».
По словам Артемия, у него теперь четыре девочки и шесть мальчиков возрастом от 0 до 22 лет. «Это мое самое значительное достижение в жизни, все остальное более или менее … (ерунда) на палочке в стеклянной баночке», – пишет Лебедев.
Пост уже успел собрать больше 8000 «лайков» и около 600 комментариев. Значительное количество блогеров выразили сомнения по поводу заявления Лебедева. Кто-то отметил, что не очень доверяет сообщению, другие предположили, что «детьми» Артемий называет что-то другое – госконтракты или какие-то свои проекты. Более того, примечательным является то, что обычно безмолвный в комментариях Лебедев отвечает некоторым пользователям.
Откуда взялось такое количество детей, пока неясно. В интернете можно найти информацию максимум о четырех или пяти отпрысках Лебедева, а откуда взялись остальные – остается только догадываться. На ум лишь приходит старый анекдот с фразой «быстрее выключите свет – они на свет лезут».
Напомню, недавно Служба безопасности Украины запретила въезд в страну дизайнеру Артемию Лебедеву сроком на пять лет. Причиной такого решения стал незаконный въезд на территорию Украины – в Крым и оккупированные районы Донецкой и Луганской областей. Эти путешествия Лебедев описывал у себя в блоге в 2016 году.