Артемий Лебедев в десятый раз стал отцом: правда или фейк

«Кого-то этот пост разочарует, а кого-то очарует, – пишет Лебедев. – Разные люди знают меня как дизайнера, путешественника, курсанта вертолетного клуба, алкоголика, блогера, ремонтника подъездов, дедушку Рунета, коллекционера, покупателя кефира. Это все прекрасные достижения, но есть одно качество, в котором я достиг самых больших высот, – отцовство. Сегодня я совершил великий подвиг и стал отцом в десятый раз».

По словам Артемия, у него теперь четыре девочки и шесть мальчиков возрастом от 0 до 22 лет. «Это мое самое значительное достижение в жизни, все остальное более или менее … (ерунда) на палочке в стеклянной баночке», – пишет Лебедев.

Пост уже успел собрать больше 8000 «лайков» и около 600 комментариев. Значительное количество блогеров выразили сомнения по поводу заявления Лебедева. Кто-то отметил, что не очень доверяет сообщению, другие предположили, что «детьми» Артемий называет что-то другое – госконтракты или какие-то свои проекты. Более того, примечательным является то, что обычно безмолвный в комментариях Лебедев отвечает некоторым пользователям.