Арсен Мирзоян выпустил клип на песню «Джеральдина»

Певец Арсен Мирзоян наконец-то порадовал фанатов новым видео на композицию «Джеральдина». Как известно, с этой песней Арсен принимал участие в нацотборе на Евровидение, но тогда она звучала на французском. В клипе Мирзоян исполняет «Джеральдину» на украинском.

Сама презентация видео стала сюрпризом для поклонниц Арсена. Певец устроил онлайн-показ в соцсетях. Восьмого марта на своих официальных страницах артист опубликовал ролик с комментарием: «Поздравляю всех женщин с праздником весны! Именно сегодня – спешилфою! Люблю, целую, обнимаю. Праздничный допремьерный показ, но ровно в 00:00 ссылка исчезнет». Ролик успел собрать тысячи просмотров.