Арсен Мирзоян рассказал о своей пластической операции

Певец Арсен Мирзоян в интервью TSN.UA признался, что делал пластическую операцию, но, увы, не ради красоты, а из-за серьезной болезни. Артисту сделали пластику ушей.

«У меня два протезированных уха», – сказал Мирзоян.

Оказалось, семнадцать лет назад Арсен оглох. На вопрос, что стало причиной этого, он ответил: «Это отосклероз (заболевание, связанное с патологическим ростом кости в среднем ухе и способное привести к значительному ухудшению и даже потере слуха. – Прим. ред.). Эта болезнь не имеет причин, возникает спонтанно».

Это совсем не приносит артисту какого-то дискомфорта. «Теперь у меня пластмассовые уши, и это не мешает», – добавил Арсен.