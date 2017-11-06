Арнольд Шварценеггер планирует приехать в Киев и назвал Виталия Кличко гением

«Виталий, нам нравится та работа, которую ты проделываешь, – говорит Шварценеггер. – Ты действительно гений, потому что только гении могут заставить людей заплатить налоги так, чтобы им это нравилось».

Интересно, что сказал бы голливудский актер, поживи он хотя бы год в столице нашей страны как рядовой киевлянин? Вероятно, ему пришлось бы кардинально пересмотреть свои дружеские отношения с Виталием Кличко.

Также экс-губернатор Калифорнии сообщил о своем намерении посетить Киев.

«Виталий, нам не хватало тебя сегодня на тренировке, потому что ты – настоящий лидер, а нам нужно было лидерство сегодня, – заявил Железный Арни. – Но мы скоро встретимся в твоем городе, Киеве».