ТЕЛЕКРИТИКА

Аркадий Бабченко выиграл суд у журналистов телеканала «Звезда»

Дуся
Журналист Аркадий Бабченко поделился на своей странице в Facebook радостной новостью: он  выиграл суд у журналистов телеканала «Звезда».

«Журналисты «Звезды» проиграли суд против Аркадия Бабченко, - говориться в посте Бабченко. - Зюзинский суд Москвы отказался взыскивать 3 миллиона рублей с журналиста Аркадия Бабченко по иску сотрудников телеканала "Звезда". Истцы требовали взыскать с Бабченко эту сумму из-за его поста в Facebook от 25 декабря прошлого года, в котором он называет погибших в авиакатастрофе журналистов "пропагандистами" и "вербовщиками". "Суд решил в удовлетворении исковых требований отказать", — сказала судья Елена Сафьян».

«Это как это? Передайте товарищу Путину, произошла чудовищная ошибка! Кажется, что-то пошло не так...» — прокомментировал решение суда журналист.

Напомню, в декабре прошлого года самолет Ту-154 Минобороны России потерпел крушение над Черным морем. На его борту находились участники ансамбля имени Александрова, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, военнослужащие и журналисты. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Бабченко опубликовал пост о том, что не испытывает сочувствия к погибшим в результате катастрофы Ту-154. Он объяснил, что ему не жалко артистов ансамбля имени Александрова, «летевших теперь в Сирию петь и плясать перед летчиками для поднятия боевого духа, чтобы им более лучше бомбилось, а также девяти сотрудников агентств массовой пропаганды».

В феврале Бабченко уехал из России. Он объяснил свое решение тем, что это был вопрос «свободы или несвободы».

Заглавное фото: facebook.com

Статьи по теме

Теги

Главное в разделе

Дуся

«Джаз на Днепре»: восторг Марии Максаковой, шарм Яники Мерило и другое амплуа Дмитрия Логвина

Дуся

Жизнь после квот: о том, как теле- и радиоведущие переходили на украинский язык

Популярное на Телекритике



Дуся

Дуся Катасонова: «Зачем Украине и украинской журналистике Роман Скрыпин?»

Культура

Зачем смотреть новый фильм Кристофера Нолана

Бизнес

Телеканал «Тонис» меняет название на «Прямой»

Бизнес

Анатолий Анатолич уходит с канала «1+1»