Аркадий Бабченко выиграл суд у журналистов телеканала «Звезда»

«Журналисты «Звезды» проиграли суд против Аркадия Бабченко, - говориться в посте Бабченко. - Зюзинский суд Москвы отказался взыскивать 3 миллиона рублей с журналиста Аркадия Бабченко по иску сотрудников телеканала "Звезда". Истцы требовали взыскать с Бабченко эту сумму из-за его поста в Facebook от 25 декабря прошлого года, в котором он называет погибших в авиакатастрофе журналистов "пропагандистами" и "вербовщиками". "Суд решил в удовлетворении исковых требований отказать", — сказала судья Елена Сафьян».

«Это как это? Передайте товарищу Путину, произошла чудовищная ошибка! Кажется, что-то пошло не так...» — прокомментировал решение суда журналист.

Напомню, в декабре прошлого года самолет Ту-154 Минобороны России потерпел крушение над Черным морем. На его борту находились участники ансамбля имени Александрова, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, военнослужащие и журналисты. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Бабченко опубликовал пост о том, что не испытывает сочувствия к погибшим в результате катастрофы Ту-154. Он объяснил, что ему не жалко артистов ансамбля имени Александрова, «летевших теперь в Сирию петь и плясать перед летчиками для поднятия боевого духа, чтобы им более лучше бомбилось, а также девяти сотрудников агентств массовой пропаганды».

В феврале Бабченко уехал из России. Он объяснил свое решение тем, что это был вопрос «свободы или несвободы».

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