Антонио Бандерас снимается в российском фильме с Евгением Стычкиным и Милошем Биковичем

Российским киношникам удалось заполучить в свой фильм испанско-американского актера Антонио Бандераса, сообщает The Hollywood Reporter. Фильм под названием «За гранью» должен выйти на экраны уже в сентябре 2017 года. Бандерас сыграет виртуозного афериста.

Съемки «За гранью» происходят в Италии, в режиссерском кресле – молодой, но уже опытный Александр Богуславский. Актерский состав довольно необычный: сербский актер Милош Бикович, Антонио Бандерас, российские актеры Евгений Стычкин и Аристарх Венес.

По сюжету авантюрист-одиночка Майкл (играет Бикович) проворачивает в одном из европейских казино дерзкую и хитроумную аферу, которую он готовил несколько месяцев. Все идет по плану до тех пор, пока герой не сталкивается за игорным столом с соперником, обладающим паранормальными способностями. Майкл проигрывает все и теперь должен серьезным людям астрономическую сумму. Казалось бы, положение безнадежно, но у героя появляется необычная идея. Он собирает команду специалистов со сверхъестественными талантами, чтобы провернуть величайшее дело в своей карьере.

Кстати, Милош Бикович недавно в своем Instagram выложил любопытные снимки со съемочной площадки, на которых мы можем видеть самого Биковича, режиссера Богуславского и Бандераса: