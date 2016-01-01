Антон Савлепов: «Если канал СТБ захочет меня видеть в следующем сезоне – прекрасно! Я приведу группу к победе»

Естественно, я не могла не пообщаться с Антоном Савлеповым. Все-таки победа – заслуга не только артиста, но и его наставника, что, кстати, солист группы «Агонь» мне тут же подтвердил.

– Вы планируете продюсировать Севака?

– Я планирую сотрудничать с Севаком. Хочу попросить написать его для нас песню.

– Лирическую?

– Возможно. Он, кстати, умеет писать не только лирическую музыку, но еще и rnb, soul и современную поп-музыку. Мне было бы интересно с ним сотрудничать. Я дал ему многое на этом шоу, теперь его черед дать что-то мне. Это взаимоотношения: я – ему, он – мне. Эта победа на 60 процентов – заслуга Севы, но и я немало сделал для этого. Мы с Ханагяном много сотрудничали для того, чтобы он развивался, показывал себя с разных сторон и пришел к победе. Всю эту неделю я сходил с ума, не мог найти себе места, волновался. У меня в голове был лишь один вопрос: кто станет победителем? Я пытался агитировать всех, кого только могу: друзей, семью, весь мой поселок, откуда я приехал в Киев – все голосовали за Севака!

– Во всех эфирах складывалось впечатление, что у вас не очень теплые отношения с членами жюри...

– Могло показаться, что у нас не очень хорошие отношения, но на самом деле мы все друзья. А если я и говорил что-то... я веселился. Когда у тебя правильный мотив, когда у тебя нет негативных эмоций внутри, ты, бывает, делаешь это для зрителя, для всех, для себя. Я – артист. И я люблю стоять на сцене, люблю развлекаться. Посредством своего юмора, остроумия, танцев и песен я общаюсь со зрителем. Я никогда не стремилмся кого-то обидеть. Если бы хотел, просто подошел бы и сказал: «Ты – какашка». Но я этого не сделал.

– Вы хотели бы быть в следующем сезоне «Х-Фактора»? Вам понравилось судействовать?

– Мне очень понравилось шоу! Это был очень позитивный опыт на телевидении. Здесь все как одна большая дружная семья. То есть таких теплых рабочих взаимоотношений у меня еще никогда не было. А еще здесь, конечно, классная организация, высококачественная. Я почувствовал «Х-Фактор» «своим», поэтому я буду счастлив принять участие в восьмом сезоне. Если канал СТБ захочет меня видеть – прекрасно! Я приведу группу к победе.