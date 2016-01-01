Антон Савлепов: «Если канал СТБ захочет меня видеть в следующем сезоне – прекрасно! Я приведу группу к победе»

На этих выходных состоялся финал седьмого сезона шоу «Х-Фактор» на СТБ. Дуся побывала в самой гуще событий того вечера и готова рассказать, как чувствуют себя победители и какие у них планы на будущее.
Вы уже слышали, да? Победителем седьмого сезона шоу «Х-Фактор» стал Севак Ханагян – подопечный Антона Савлепова. Он обошел на поворотах группу Detach, ее наставника Юлию Санинуи получил-таки заветный денежный приз. Как все это происходило, мы еще подробно расскажем, а пока поделимся свежими впечатлениями триумфаторов вечера.
Севак Ханягян, мне показалось, был готов к чествованиям. Но я все-таки уточнила:
– Вы ожидали, что победите?
– Честно? Хотел, но нет. Я думал, Detach победит.
– Деньги как планируете потратить?
– Естественно, на творчество: альбом, клип...
– То есть никаких автомобилей, квартир?
– Нет-нет-нет.
– Севак, а скажите, с Антоном Савлеповым думаете сотрудничество?
– Мы с Антоном как минимум будем дружить – это сто процентов. Мы очень подружились. А насчет творчества пока не знаю. Даст бог, конечно, все получится.
– Соперники очень радовались вашей победе. Вы реально все так хорошо дружите?
– У нас замечательные отношения! И я бы тоже радовался, если бы победили Detach. Им не очень обидно, что выиграл я. Ну обидно, конечно, но не так, потому что мы очень дружим.
Естественно, я не могла не пообщаться с Антоном Савлеповым. Все-таки победа – заслуга не только артиста, но и его наставника, что, кстати, солист группы «Агонь» мне тут же подтвердил.
– Вы планируете продюсировать Севака?
– Я планирую сотрудничать с Севаком. Хочу попросить написать его для нас песню.
– Лирическую?
– Возможно. Он, кстати, умеет писать не только лирическую музыку, но еще и rnb, soul и современную поп-музыку. Мне было бы интересно с ним сотрудничать. Я дал ему многое на этом шоу, теперь его черед дать что-то мне. Это взаимоотношения: я – ему, он – мне. Эта победа на 60 процентов – заслуга Севы, но и я немало сделал для этого. Мы с Ханагяном много сотрудничали для того, чтобы он развивался, показывал себя с разных сторон и пришел к победе. Всю эту неделю я сходил с ума, не мог найти себе места, волновался. У меня в голове был лишь один вопрос: кто станет победителем? Я пытался агитировать всех, кого только могу: друзей, семью, весь мой поселок, откуда я приехал в Киев – все голосовали за Севака!
– Во всех эфирах складывалось впечатление, что у вас не очень теплые отношения с членами жюри...
– Могло показаться, что у нас не очень хорошие отношения, но на самом деле мы все друзья. А если я и говорил что-то... я веселился. Когда у тебя правильный мотив, когда у тебя нет негативных эмоций внутри, ты, бывает, делаешь это для зрителя, для всех, для себя. Я – артист. И я люблю стоять на сцене, люблю развлекаться. Посредством своего юмора, остроумия, танцев и песен я общаюсь со зрителем. Я никогда не стремилмся кого-то обидеть. Если бы хотел, просто подошел бы и сказал: «Ты – какашка». Но я этого не сделал.
– Вы хотели бы быть в следующем сезоне «Х-Фактора»? Вам понравилось судействовать?
– Мне очень понравилось шоу! Это был очень позитивный опыт на телевидении. Здесь все как одна большая дружная семья. То есть таких теплых рабочих взаимоотношений у меня еще никогда не было. А еще здесь, конечно, классная организация, высококачественная. Я почувствовал «Х-Фактор» «своим», поэтому я буду счастлив принять участие в восьмом сезоне. Если канал СТБ захочет меня видеть – прекрасно! Я приведу группу к победе.