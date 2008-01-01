Антон Лирник показал жену с новорожденной дочкой

Новоиспеченный отец Антон Лирник впервые поделился подробностями рождения дочки.
Напомню, малышка появилась на свет в День космонавтики, 12 апреля. Антон и его жена Марина назвали дочь Марфой.
«Имя пришло спонтанно, просто мою жену Марину в детстве мама ласково называла Марфой, – рассказывает Лирник TSN.UA. – Это настолько ей нравилось, что она мечтала назвать свою дочь именно Марфой. Конечно, я настаивал на имени Валентина – в честь Валентины Терешковой, поскольку дочка родилась в День космонавтики. Но Марина не приняла моих предложений. Она сказала: значит, так, Антон, родится девочка, я ее увижу, посмотрю на нее – и пойму, как ее зовут. И когда родилась Марфа, Марина взяла ее на руки и сказала, что она вылитая Марфа».
Актуальный вопрос «на кого похож ребенок», который все родители и родственники обсуждают едва ли не самым первым, у Лирников спровоцировал диспут.
«Она похожа на человека – это можно сказать достоверно, – говорит Лирник. – Понятно, что с первых минут мы стали «делить органы». (Смеется.) Ну то есть нос точно мой, губы тоже мои. В отношении глаз продолжается горячая дискуссия. Она темненькая, похожа на меня».
Старшую дочку Соню будут знакомить с Марфой сегодня, поскольку ранее она немножко приболела.
Заглавное фото: Megogo