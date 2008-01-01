Антон Лирник показал жену с новорожденной дочкой

Актуальный вопрос «на кого похож ребенок», который все родители и родственники обсуждают едва ли не самым первым, у Лирников спровоцировал диспут.

«Она похожа на человека – это можно сказать достоверно, – говорит Лирник. – Понятно, что с первых минут мы стали «делить органы». (Смеется.) Ну то есть нос точно мой, губы тоже мои. В отношении глаз продолжается горячая дискуссия. Она темненькая, похожа на меня».