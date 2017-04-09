Анна Седокова в третий раз стала мамой

Ура! Певица Анна Седокова на днях родила сына. Как сообщает Starhit.ru, роды прошли в клинике Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. Звезда заранее уехала в Штаты, чтобы набраться сил перед появлением на свет третьего ребенка.

К слову, имя отца новорожденного малыша Седокова тщательно скрывает, но, по данным СМИ, это директор строительной фирмы Артем Комаров.

Накануне родов Анна опубликовала в Instagramсмелый снимок, на котором позирует в нижнем белье, и рассекретила свой вес.