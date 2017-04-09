ТЕЛЕКРИТИКА

Анна Седокова в третий раз стала мамой

Дуся

Ура! Певица Анна Седокова на днях родила сына. Как сообщает Starhit.ru, роды прошли в клинике Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. Звезда заранее уехала в Штаты, чтобы набраться сил перед появлением на свет третьего ребенка.

К слову, имя отца новорожденного малыша Седокова тщательно скрывает, но, по данным СМИ, это директор строительной фирмы Артем Комаров.

Накануне родов Анна опубликовала в Instagramсмелый снимок, на котором позирует в нижнем белье, и рассекретила свой вес.

«Почти 80 кг счастья», – подписала фото Анна.

Напомню, что Седокова воспитывает 12-летнюю Алину, которая родилась в браке с футболистом Валентином Белькевичем, и пятилетнюю Монику, чьим отцом является бизнесмен Максим Чернявский.



Статьи по теме

Теги