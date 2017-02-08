Анна Седокова станет мамой в третий раз

«С каждым прожитым мгновением в жизни ты начинаешь все больше ценить и оберегать главное – свою Семью, – пишет Седокова. – Вы уж простите меня, что долго молчала, но это такое счастье, о котором даже боишься прошептать чужому человеку. Скоро я стану мамой в третий раз, и я благодарю Бога за это волшебство! 14 февраля, в День влюбленных, я представлю свою видеоработу и песню «Первая любовь», которая была написана мною, и это еще один мой долгожданный ребеночек. А также 14 февраля появятся: мой акустический LiveAльбом, правдивый и очень личный. Его я создавала уже не одна. Я благодарю вас за поддержку. Пусть у каждого из нас будет так много счастья, что нам захочется им поделиться друг с другом. Мы вас любим».

Поздравляем! А кто папа?

Фото: facebook.com/asedokova