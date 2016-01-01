Анна Седокова прокомментировала слухи о своей третьей беременности

На днях в СМИ появилась информация, что певица Анна Седокова беременна в третий раз. И пока поклонники ломали голову, правда это или нет, сама Седокова решила прокомментировать сложившуюся ситуацию.

«Такие слухи уже не раз появлялись в прессе, но они абсолютно точно не соответствуют действительности, – рассказал сайту HELLO.RU от лица певицы ее представитель. – Если в жизни Анны что-то подобное произойдет, она сама обязательно об этом сообщит».

Напомню, Анна Седокова воспитывает двоих дочерей – Алину (от брака со спортсменом Валентином Белькевичем) и Монику (от брака с бизнесменом Максимом Чернявским).

Фото: joinfo.ua