Анна Седокова на последних сроках беременности похвасталась пышным бюстом

Беременная третьим ребенком певица Анна Седокова опубликовала в соцсети солнечные снимки. Анна наслаждается отдыхом в Малибу (штат Калифорния). На своей страничке в Instagram Седокова выложила несколько фото, на которых засветила округлившийся животик и продемонстрировала пышный бюст.

Певица поделилась с поклонниками своими ощущениями на последних сроках беременности.