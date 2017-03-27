Анита Луценко возвращается в шоу «Зважені та щасливі»

Анита Луценко также не скрывает, что рада вернуться в любимый проект, и признается, что два года мечтала стать ведущей «Зважених та щасливих».

«Я люблю ставить перед собой новые задачи, а стать телеведущей – это новая ступень развития себя, новый уровень, – рассказывает Анита. – Когда я была тренером проекта и постоянно проводила в зале на тренировках, мне было безумно интересно, что же происходит во время конкурсов. Более того, я мечтала испытывать эти конкурсы на себе! Я счастлива, что теперь у меня появится такая возможность. Я хочу быть не просто поддержкой, а помогать участникам практическими советами. Кроме того, у меня есть дар убеждения, поэтому я смогу побуждать толстячков к изменениям, мотивировать их улучшать показатели».

Ведущую шестого сезона шоу – Яну Соломко – команда шоу благодарит за прекрасное сотрудничество.

«Мы благодарны Яне за ту искренность, с которой она относилась к участникам проекта, – говорит директор ТО Алексей Гладушевский. – В ее лице они всегда находили настоящую поддержку и заботу и отвечали ей взаимностью. Во время проекта Яна очень выросла как телеведущая. Будучи молодой мамой, она стойко выдерживала напряженный съемочный график. Но мы понимаем, что Яна в первую очередь – артист, который имеет свои проекты и стремится развиваться в этом направлении. Мы желаем ей новых свершений в музыкальной карьере и будем с удовольствием следить за ее успехами».

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