ТЕЛЕКРИТИКА

Ани Лорак вспомнила об Украине на концерте в Сыктывкаре

Певица поклонилась маме, папе и Родине

Дуся

Просмотрев это видео, мне пришлось себя ущипнуть, чтобы убедиться: это не сон. Певица Ани Лорак, которая не устает гастролировать по России и объясняться ей в любви, вдруг вспомнила об Украине.

В сети появился фрагмент видеозаписи с концерта певицы в Сыктывкаре. Во время выступления Ани вспомнила о своей Родине и родителях.

«Мне хочется отдать дань уважения моим родителям – папе, маме, земле, где я родилась – Украине! – произнесла со сцены Лорак. – Это очень важно помнить, потому что без прошлого нет будущего». 

 После этого певица исполнила песню украинского композитора Владимира Ивасюка.

Как вы думаете, что это было? Меня этот поступок очень порадовал.


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