Ани Лорак вспомнила об Украине на концерте в Сыктывкаре

Просмотрев это видео, мне пришлось себя ущипнуть, чтобы убедиться: это не сон. Певица Ани Лорак, которая не устает гастролировать по России и объясняться ей в любви, вдруг вспомнила об Украине.

В сети появился фрагмент видеозаписи с концерта певицы в Сыктывкаре. Во время выступления Ани вспомнила о своей Родине и родителях.

«Мне хочется отдать дань уважения моим родителям – папе, маме, земле, где я родилась – Украине! – произнесла со сцены Лорак. – Это очень важно помнить, потому что без прошлого нет будущего».

После этого певица исполнила песню украинского композитора Владимира Ивасюка.