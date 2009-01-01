Ани Лорак спровоцировала слухи о своем разводе

Певица дала повод подозревать, что ее отношениям с мужем Муратом Налчаджиоглу пришел конец. Лорак выставила на всеобщее обозрение фотографию, на которой появилась без обручального кольца на правой руке.
Любительница пообщаться со своими фанатами и подписчиками Ани Лорак уже давно не выкладывала в соцсети новые снимки, а тем более после появления в сети скандального видео, на котором ее муж Мурат был «застукан» в объятиях тусовщицы Яны Беляевой. Певице, видимо, просто не хотелось вызывать очередную «битву комментариев» под своими фото.
Но на днях Лорак все же нарушила молчание, опубликовав в Instagram сначала снимок со своей дочерью, а затем Instatori, в которой запечатлена в черном платье. На фотографии очень отчетливо видна правая рука артистки без обручального кольца.
Таблоиды сделали ставку на то, что Ани таким образом намекает на разрыв отношений с неверным супругом. Тем не менее никаких других намеков на подобное решение со стороны артистки не было.
Напомним, Ани Лорак вышла замуж за Мурата Налчаджиоглу в августе 2009 года. Пара воспитывает семилетнюю дочь Софию.