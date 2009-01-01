Ани Лорак спровоцировала слухи о своем разводе

Любительница пообщаться со своими фанатами и подписчиками Ани Лорак уже давно не выкладывала в соцсети новые снимки, а тем более после появления в сети скандального видео, на котором ее муж Мурат был «застукан» в объятиях тусовщицы Яны Беляевой. Певице, видимо, просто не хотелось вызывать очередную «битву комментариев» под своими фото.

Но на днях Лорак все же нарушила молчание, опубликовав в Instagram сначала снимок со своей дочерью, а затем Instatori, в которой запечатлена в черном платье. На фотографии очень отчетливо видна правая рука артистки без обручального кольца.