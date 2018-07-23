Ани Лорак раскритиковали за выступление под фонограмму

Украинская певица, активно выступающая в России, засветилась на открытии фестиваля Лаймы Вайкуле в Латвии «Рандеву».
Невооруженным глазом можно заметить, что Каролина поет под фонограмму. Этот нюанс также увидели и некоторые поклонники певицы.
«Почему под фанеру?»; «Фонограмма же»; «Вы мне нравитесь, но поете не вживую», – писали расстроенные подписчики.
Помимо Лорак на фестивале также присутствовала другая украинская певица – Настя Каменских. Примечательно, что на канале в Instagram, который освещал события того вечера, Настя поддалась шквалу критики пользователей за свой откровенный наряд. Многие решили, что певица просто забыла надеть юбку.
«Каменских – тот случай, когда кроме трусов блеснуть нечем... других талантов нет», – гласил самый безобидный комментарий.
Это не первый случай хейта со стороны поклонников: украинская певица периодически поддается критике в соцсетях из-за своих откровенных поз и нарядов.