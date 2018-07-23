Ани Лорак раскритиковали за выступление под фонограмму

Невооруженным глазом можно заметить, что Каролина поет под фонограмму. Этот нюанс также увидели и некоторые поклонники певицы.

«Почему под фанеру?»; «Фонограмма же»; «Вы мне нравитесь, но поете не вживую», – писали расстроенные подписчики.

Помимо Лорак на фестивале также присутствовала другая украинская певица – Настя Каменских. Примечательно, что на канале в Instagram, который освещал события того вечера, Настя поддалась шквалу критики пользователей за свой откровенный наряд. Многие решили, что певица просто забыла надеть юбку.