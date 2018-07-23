ТЕЛЕКРИТИКА

Ани Лорак раскритиковали за выступление под фонограмму

Дуся

Украинская певица, активно выступающая в России, засветилась на открытии фестиваля Лаймы Вайкуле в Латвии «Рандеву».


Ани Лорак, она же Каролина Куек, исполнила песню «Ты еще любишь», а фрагмент выступления опубликовала у себя в Instagram.

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Невооруженным глазом можно заметить, что Каролина поет под фонограмму. Этот нюанс также увидели и некоторые поклонники певицы.

«Почему под фанеру?»; «Фонограмма же»; «Вы мне нравитесь, но поете не вживую», – писали расстроенные подписчики.

Помимо Лорак на фестивале также присутствовала другая украинская певица – Настя Каменских. Примечательно, что на канале в Instagram, который освещал события того вечера, Настя поддалась шквалу критики пользователей за свой откровенный наряд. Многие решили, что певица просто забыла надеть юбку.

Настя Каменских

Фото: Instagram

«Каменских – тот случай, когда кроме трусов блеснуть нечем... других талантов нет», – гласил самый безобидный комментарий.

Это не первый случай хейта со стороны поклонников: украинская певица периодически поддается критике в соцсетях из-за своих откровенных поз и нарядов.

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