Ани Лорак опубликовала архивное видео с конкурса «Утренняя звезда»

«Помню, как я волновалась! Мне 16 лет, и моя детская мечта сбылась – я попала на конкурс «Утренняя» звезда и одержала победу. А сегодня мое шоу «Каролина» во Дворце спорта с аншлагом», – подписала видео Лорак.

Фото: anilorak.ua