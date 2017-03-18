Ани Лорак опубликовала архивное видео с конкурса «Утренняя звезда»

Были времена, когда Ани Лорак победила в конкурсе «Утренняя звезда», исполнив украинскую народную песню. Ей было тогда всего 16 лет. Все это я к тому, что Лорак окончательно одолела тоска по родине. В своем Instagram певица опубликовала видео своего выступления с того самого эфира «Утренней звезды», который вышел на экраны в 1995 году.
«Помню, как я волновалась! Мне 16 лет, и моя детская мечта сбылась – я попала на конкурс «Утренняя» звезда и одержала победу. А сегодня мое шоу «Каролина» во Дворце спорта с аншлагом», – подписала видео Лорак.
Фото: anilorak.ua