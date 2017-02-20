Анджелина Джоли со слезами на глазах впервые прокомментировала свой развод

Сколько уже слухов было вокруг развода Анджелины Джоли и Брэда Питта. Однако сама актриса еще ни разу не комментировала эту ситуацию, пока не съездила на презентацию своего фильма в Камбоджу. Как сообщает Starslife.ru, в интервью BBC World News она откровенно рассказала о своих чувствах.

В ходе разговора с журналистами на тему нового фильма о войне и геноциде в Камбодже актриса проговорилась, что начала снимать фильм в «очень нелегкое время для всей ее семьи». После десятисекундной паузы, во время которой Джоли пыталась унять слезы, актриса произнесла: «Я не хочу много говорить об этом. Могу сказать лишь, что это трудное время. Мы – семья, всегда будем семьей и переживем этот непростой период. Надеюсь, мы станем от этого лишь сильнее».