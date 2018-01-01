Андрея Шабанова возмутило отсутствие украиноязычной версии сайта по продаже наркотиков

«Ребята, у меня просто шок!!!!!!! – пишет в Facebook Шабанов. – Шок!!!!!!! Как??? Объясните мне!!! Как такое возможно??? Как компания, ведущая бизнес в Украине, может работать без украиноязычной версии сайта??? 21 век, мать вашу!!»

Хочется верить, что владельцы сайта одумаются и будут вести дела исключительно на государственном языке, сохраняя нервные клетки украинских медийщиков.

UPD. На момент написания статьи радиоведущий удалил пост из опасений, что его страницу забанят из-за жалоб пользователей.

«Боюсь, что забанят, – говорит Андрей. – Жаль. Это было ярко, грустно смешно и ужасно. Хоть с юридической точки зрения там все было чисто, размещены скрины самого сайта с фотографиями продающихся на нем наркотиков и цены в гривнях и долларах, однако адреса нигде не видно. Но, зная странности человеческой души, уверен, что нашлось бы минимум человек десять, которые пожаловались бы на публикацию».

Это, конечно, огорчает, потому что с таким подходом очень сложно добиться украинизации бизнеса. Смелее нужно быть, Андрей! Майдан не за это стоял!

Я же, со своей стороны, выступаю против наркотиков и не рекомендую посещать данные сайты.