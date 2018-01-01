Андрей Шабанов сравнил здоровое питание с сексом с козой

Знакомо ли вам чувство, когда хочется что-то написать, но подходящей темы нет и приходится писать что попало? Вот кто кто, а радиоведущий Андрей Шабанов знает об этом не понаслышке.
Все началось с того, что Андрею очень не понравился переход на здоровое питание.
«Ощущения такие: подавляя рвотные рефлексы от нестандартности впихиваемого в себя, с трудом можно назвать этот процесс трапезой», – делится впечатлениями на своей странице в Facebook Шабанов.
Когда друзья начали успокаивать Андрея и говорить, что к такой еде нужно привыкнуть, видимо, разочарование в «хелси фуд» было настолько сильным, что Шабанов не успокоился и сравнил здоровую еду с проживанием с козой со всеми вытекающими последствиями.
Вот что ответил телеведущий на комментарии друзей: «Ну я так подумал-подумал и говорю им: "Ну класс! Вы, парни, ребята взрослые, женатые! Лет по 10-15 с женами своими живете уже. Отношения, секс-шмекс! Уверен, что если мы ваших жен куда-то вышлем, а вместо них поселим с вами козу, то поначалу тоже будет странно как-то. А потом ничо! Втянетесь! Понеслось, как говорится! Ты не представляешь, насколько это потом круто будет! Ну представь себе, что делал что-то всю жизнь, долгие годы – и потом бах! Ну и главное тут, парни, не сломаться!!!"»
Можно долго гадать, что же такого нужно съесть, чтобы прийти к подобному сравнению, но, чувствую, со здоровым питанием Андрей уж точно завяжет. Или скоро заведет себе домашнего питомца.