Андрей Шабанов сравнил здоровое питание с сексом с козой

Знакомо ли вам чувство, когда хочется что-то написать, но подходящей темы нет и приходится писать что попало? Вот кто кто, а радиоведущий Андрей Шабанов знает об этом не понаслышке.

Все началось с того, что Андрею очень не понравился переход на здоровое питание.

«Ощущения такие: подавляя рвотные рефлексы от нестандартности впихиваемого в себя, с трудом можно назвать этот процесс трапезой», – делится впечатлениями на своей странице в Facebook Шабанов.

Когда друзья начали успокаивать Андрея и говорить, что к такой еде нужно привыкнуть, видимо, разочарование в «хелси фуд» было настолько сильным, что Шабанов не успокоился и сравнил здоровую еду с проживанием с козой со всеми вытекающими последствиями.