ТЕЛЕКРИТИКА

Андрей Шабанов покусал багет в киевском супермаркете

Дуся

На странице радиостанции «Просто Ради.О» появился ролик с ее генеральным продюсером Андреем Шабановым в главной роли. Таким образом Шабанов рекламирует данную сеть супермаркетов.

В видеоролике (подразумевается, что он вирусный) ведущий ходит по магазину с тележкой, набирая разные продукты, периодически откусывая то хлеб, то колбасы. Все это снимают и комментируют два неизвестных человека (якобы неизвестных, разумеется).

У меня к Андрею лишь один вопрос: всегда ли он ходит по магазину в солнцезащитных очках?

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