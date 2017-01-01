Андрей Шабанов покусал багет в киевском супермаркете

В видеоролике (подразумевается, что он вирусный) ведущий ходит по магазину с тележкой, набирая разные продукты, периодически откусывая то хлеб, то колбасы. Все это снимают и комментируют два неизвестных человека (якобы неизвестных, разумеется).

У меня к Андрею лишь один вопрос: всегда ли он ходит по магазину в солнцезащитных очках?