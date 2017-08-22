Андрей Кокотюха: «Беларусь нужно проверять на наличие сепаратистов и ватников»

Журналист, бравший интервью у Андрея Кокотюхи, упоминает, что недавно Гран-при на Одесском международном кинофестивале взял фильм «Хрусталь» белорусского режиссера. Потом оказалось, что в главной роли в ленте снялась жена российского рэпера Хаски, который дружит с Прилепиным и посвящает песни Мотороле (герой так называемой ДНР. – Прим. ред.). Сам Хаски также снялся в эпизодической роли в этой картине.

«Как реагировать на подобное, у кого требовать объяснений?» – задает Кокотюхе вопрос журналист.

«Есть одно обстоятельство, – отвечает Андрей Кокотюха. – Фильм, как сказано, белорусского режиссера, а под прикрытием белорусских режиссеров, да и вообще того, что съемки ведутся в Беларуси, к нам могут гибридно проникать запрещенные российские актеры, представители так называемых черных списков. И это касается не только данной сейчас киноленты. Беларусь – это индульгенция, это означает, что фильм не русский, и именно поэтому, очевидно, к нему не было пристального внимания, никто не присматривался: кто там исполняет эпизодические роли, кто из них Хаски, кто из них Прилепин и так далее».