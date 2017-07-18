ТЕЛЕКРИТИКА

Андрей Джеджула не перенес одиночества

Дуся
Шоумен и актер Андрей Джеджула сделал предложение своей возлюбленной Юлии Леус. На такой важный шаг Андрей решился в день рождения Юлии.

«Вот я и сделал это, – сообщил ведущий. – Она сказала: "Да"». Позже Джеджула пообещал показать видео этого процесса.

Совет да любовь!

Напомню, в октябре прошлого года Андрей Джеджула объявил о расставании с Инной Крамаренко. В то время он хотел побыть с самим собой. Как видим, с самим собой ему или скучно, или неинтересно. В общем, Андрей не перенес одиночества и решил-таки жениться.

Заглавное фото: instagram.com/djedjula

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