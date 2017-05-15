Андрей Данилко: «O.Torvald – не провал, и жюри ни в чем не виновато»

Член жюри нацотбора на Евровидение-2017 Андрей Данилко прокомментировал заявление Константина Меладзе, мол, во всем виноваты судьи, которые допустили O.Torvald на музыкальное первенство.

Напомню, что и Мелдзе, и Данилко, и Джамала были в составе жюри нацотбора.

В интервью телеканалу СТБ Андрей Данилко не согласился с мнением своего коллеги.

«Я бы так не драматизировал ситуацию: и номер O.Torvald – не провал, и жюри ни в чем не виновато, – заявил Данилко. – Ребята отлично выступили. А на то, какое они место заняли, помимо песни, повлияла еще масса факторов, в том числе и политика. К тому же, давайте не будем забывать, что после подъема, волна всегда идет вниз, после прошлогоднего триумфа Джамалы любому исполнителю было бы вдвойне труднее.

Кстати, когда Джамала победила, жюри памятник почему-то никто не поставил. А когда O.Torvald занял не то место, на которое все рассчитывали, кинулись искать виновных. Хотя их здесь нет. Как очень правильно сказал Игорь Кондратюк, жюри отбирает исполнителей для финала. А дальше уже голосуют зрители, это именно их коллективное решение становится окончательным. Члены жюри могут только высказать свое мнение, как профессионалы. И винить их в чем-то – странно.

Константин вот считает, что наилучшим образом выступила бы Tayanna. Да, она прекрасная девочка. Но она была бы всего лишь одной из многих, хотя место, я уверен, было бы повыше. И она сама понимает, что нельзя повторяться.

А по моему мнению, должен был поехать Melovin: он лучше вписывался в это шоу, был более подходящий образ. И было бы интересно, что от Украины поехал парень, чего не было уже давно, Украина последние годы была представлена в этом плане однобоко.

Но, если по большому счету, если бы я это решал, то я бы хотел, чтобы от Украины вышла яркая и интересная молодежь. Вот были ребята из Mountain breeze с «Х-фактора» с прекрасной песней, веселые, позитивные, запоминающиеся. И если они поехали, это был бы наконец-то позитивный месседж от Украины. Но их песня, по непонятным для меня причинам, не была даже допущена к отборочным концертам телевизионным. Хотя это уже все история, все прошло так, как прошло.

И все же, не смотря ни на что, я считаю, что Украина и прекрасно приняла «Евровидение-2017», и отлично на нем выступила. Кстати, для меня главным открытием этого года стали ведущие. Они очень уверенно чувствовали себя на сцене и делились этим настроем с другими участниками. Да, не обошлось без просчетов, но все же искать виноватых в том, что что-то сложилось не так, как мечталось, не стоит».

Вот я согласна и с Меладзе,и с Данилко. Остается только подождать, что скажет Джамала.

Фото: Максим Лисовой