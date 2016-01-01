Андрей Данилко: «Евровидение у нас – это всегда треш»

Шоумен и актер и судья вокального шоу «Х-Фактор 7» Андрей Данилко разоткровенничался в интервью для издания gordonua.com и поделился своими мыслями о квотировании на радио, запрете концерта Наташи Королевой, Евровидении и о много другом. Ну а я в свою очередь выбрала для вас самые интересные высказывания артиста.
Данилко о запрете въезда в Украину Наташи Королевой:
«Когда мне кто-то позвонил по этому вопросу, от меня исходил мат. Зря Наташа вообще объявила этот концерт. Конечно, она любит эту страну, у нее здесь родственники, друзья. Я за нее, хорошо знаком с ней. Но нельзя давать повод этим… не могу сказать «людям»… это блохи! Им надо нагнетать, придумывать подобные ситуации, чтобы была агрессия. Спасти может только ирония и доброта.
Пусть она проведет этот концерт! Будьте умнее и добрее! Спрашиваю: «В чем угроза Наташи Королевой?» В том, что она поет про желтый чемоданчик? Так не про ядерный ведь. Единственная ее ошибка, что она согласилась на проведение этого концерта сейчас, когда это лишний раз используют в таком негативе и с таким дебильным текстом…. Наташа, ты ничего плохого не сделаешь, но так перекрутят, что сама поверишь, что убийца и предатель».
Данилко о законе о квотах на украинскую музыку:
«Мы никогда не были радийным коллективом. Наша музыка не создавалась для того, чтобы ее кто-то слушал по радио. Это было некое сценическое действо, поэтому специально ничего делать не будем. У нас куча песен на украинском языке, которые я показывать пока не хочу.
Но если песня хорошая, не могу понять проблемы. Должен создаваться украинский продукт. Помню подъем украинской музыки в 1990-х, первая волна – Руслана, вторая – Ирина Билык, ELКравчук, Александр Пономарев, Юрко Юрченко – все пели на украинском и все было в порядке.
Теперь нужно написать такую крутую песню на русском языке, чтобы ее взяли! С одной стороны – это очень хорошо, появится определенный отсев, и куча г… не будет появляться в радиоэфире.
Было бы правильнее, если бы проблемой был не язык, а ограничение артистов другой страны, чтобы прерогатива была для наших исполнителей, их становилось больше».
Данилко о Евровидении 2017:
«Не понимаю, почему взяли эту площадку? (МВЦ – ред.) Странный выбор. Почему не Дворец спорта? Не так уж он и развален. Могли бы привести его в порядок. Не знаю нюансов, может, они и правы. Мне кажется, лучше делать это в центре – ресторанчики, кафе… Была бы возможность не пользоваться транспортом, а ходить пешком.
Судя по разговорам людей, с которыми мы общались за границей, им не очень понравилось проведение Евровидения в Киеве в прошлый раз. Когда мы были на грани победы в 2007 году, думаю, одной из маленьких гирек, которые перевесили не в нашу пользу, был именно этот факт, они подумали: «Боже, опять туда ехать! Этот геморрой! Кто за это будет платить и этим заниматься?».
Знаете, мне очень хотелось, чтобы в свое время группа «Гринджоли» проиграла на Евровидении. Настолько это было несправедливо, когда экс-нардеп Николай Томенко замутил эту историю, некрасиво поступили с Лорак… Чего вы туда лезете? Идите занимайтесь своими делами. Это был самый большой позор участия в Евровидении. Выглядело провинциально, и песня, подходящая для Майдана, не тулилась к эстрадному мероприятию, которое не является трибуной для политических заявлений.
Вообще, Евровидение у нас – это всегда трэш. Хочу, чтобы в этот раз проведение конкурса не стало позором. Думаю, этого не будет, но можно ведь провести и лучше. А если вы понимаете, что в государстве такие проблемы, то имеете право от него отказаться, проведут в другой европейской стране, ничего страшного. Но если беретесь, будьте добры, включитесь – люди, которые приедут сюда, должны отдыхать, веселиться и не ощущать дискомфорта».
Данилко о заявлении Анастасии Приходько об отселении участников из России во время конкурса:
«Приходько пусть займется своим делом. У нее, видимо, есть проблемы с творчеством и востребованностью, причем очень большие. Хочется ей пожелать, чтобы она не строила из себя такую великую героиню. Она будет сейчас рассказывать… Отселить… Тебя бы отселили… А люди при чем? Будь добрее! Россия должна участвовать в Евровидении. Не надо обобщать и смешивать одно с другим».