Андрей Данилко: «Евровидение у нас – это всегда треш»

Шоумен и актер и судья вокального шоу «Х-Фактор 7» Андрей Данилко разоткровенничался в интервью для издания gordonua.com и поделился своими мыслями о квотировании на радио, запрете концерта Наташи Королевой, Евровидении и о много другом. Ну а я в свою очередь выбрала для вас самые интересные высказывания артиста.

Данилко о запрете въезда в Украину Наташи Королевой:

«Когда мне кто-то позвонил по этому вопросу, от меня исходил мат. Зря Наташа вообще объявила этот концерт. Конечно, она любит эту страну, у нее здесь родственники, друзья. Я за нее, хорошо знаком с ней. Но нельзя давать повод этим… не могу сказать «людям»… это блохи! Им надо нагнетать, придумывать подобные ситуации, чтобы была агрессия. Спасти может только ирония и доброта.

Пусть она проведет этот концерт! Будьте умнее и добрее! Спрашиваю: «В чем угроза Наташи Королевой?» В том, что она поет про желтый чемоданчик? Так не про ядерный ведь. Единственная ее ошибка, что она согласилась на проведение этого концерта сейчас, когда это лишний раз используют в таком негативе и с таким дебильным текстом…. Наташа, ты ничего плохого не сделаешь, но так перекрутят, что сама поверишь, что убийца и предатель».