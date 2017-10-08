Андре Тан на дизайнерском унитазе, а Гарик Корогодский с мохнатым гипсом: как медийщики провели уик-энд

Снова понедельник, а значит, снова в нашем традиционном дайджесте вы узнаете, как известные журналисты, телеведущие и блогеры провели свои выходные.
Владимир – чемпион по бородатым шуткам.
Медиаэксперт Артем Травкин охотно дегустировал разные сорта пива.
Фото заряжено на покупку холодненького 0,5.
Телеведущая Соломия Витвицкая, конечно же, была на Киевском марафоне.
Как вы уже поняли, телеведущий пробежал 21 километр за два часа и получил медаль.
И даже бизнесмен Гарик Корогодский со сломанной рукой прошел пять километров в рамках марафона.
«Рука пока не дает бежать, прошел пять километров, – отчитался Корогодский. – Зато с вашей помощью собрали 228 тысяч и открыл сезон розовой шубы».
О героизме Гарика также сообщила телеведущая Янина Соколова, запостив фото с бизнесменом в мохнатом гипсе.
«Коли ламані кінцівки не завада красі і марафону», – подписала снимок Соколова.
Писательница, поэтесса, психолог, волонтер и радиоведущая Лиза Готфрик предстала в своем Instagram в готическом образе.
«Поэт и Днепр», – решила не скромничать Лиза.
Теле- и радиоведущий и главный редактор журнала XXL Никита Добрынин провел свой уик-энд в далеких Арабских Эмиратах.
«Повітря +12, вода +14, – рассказал ведущий. – Мені так сподобалося, що я аж заговорив японською».
Владимир Зеленский решил свой уик-энд провести в спортзале.
«Теперь могу выбивать дорожки без перерыва», – похвастался спортивными успехами Зеленский.
Дизайнер Андре Тан провел выходные на дизайнерском унитазе. К счастью, Андре просто им любовался.
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