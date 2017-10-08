ТЕЛЕКРИТИКА

Андре Тан на дизайнерском унитазе, а Гарик Корогодский с мохнатым гипсом: как медийщики провели уик-энд

Дуся

Снова понедельник, а значит, снова в нашем традиционном дайджесте вы узнаете, как известные журналисты, телеведущие и блогеры провели свои выходные.


Медиаменеджер Владимир Петров показал свою суку.

Фото: instagram.com

Владимир – чемпион по бородатым шуткам.

Медиаэксперт Артем Травкин охотно дегустировал разные сорта пива.

Фото: instagram.com

Фото заряжено на покупку холодненького 0,5.

Телеведущая Соломия Витвицкая, конечно же, была на Киевском марафоне.

На марафоне также был замечен Анатолий Анатолич.

Фото: instagram.com

Как вы уже поняли, телеведущий пробежал 21 километр за два часа и получил медаль.

И даже бизнесмен Гарик Корогодский со сломанной рукой прошел пять километров в рамках марафона.

Фото: instagram.com

«Рука пока не дает бежать, прошел пять километров, – отчитался Корогодский. – Зато с вашей помощью собрали 228 тысяч и открыл сезон розовой шубы».

О героизме Гарика также сообщила телеведущая Янина Соколова, запостив фото с бизнесменом в мохнатом гипсе.

Фото: instagram.com

«Коли ламані кінцівки не завада красі і марафону», – подписала снимок Соколова.

Писательница, поэтесса, психолог, волонтер и радиоведущая Лиза Готфрик предстала в своем Instagram в готическом образе.

Фото: instagram.com

«Поэт и Днепр», – решила не скромничать Лиза.

Теле- и радиоведущий и главный редактор журнала XXL Никита Добрынин провел свой уик-энд в далеких Арабских Эмиратах.

А вот креативному продюсеру и шоураннеру телеканала «1+1» Владимиру Завадюку было не до отдыха. Зато вечер воскресенья он провел в компании своей музы – примы-балерины Екатерины Кухар.

Фото: instagram.com

Телеведущий Александр Педан на этих выходных плавал в Черном море в Одессе. Да-да, кто-то в ленте ноет об осенней хандре, а Педан еще даже не закрывал купальный сезон.

«Повітря +12, вода +14, – рассказал ведущий. – Мені так сподобалося, що я аж заговорив японською».

Владимир Зеленский решил свой уик-энд провести в спортзале.

«Теперь могу выбивать дорожки без перерыва», – похвастался спортивными успехами Зеленский.

Дизайнер Андре Тан провел выходные на дизайнерском унитазе. К счастью, Андре просто им любовался.

Фото: instagram.com

«Как вы думаете,  что я делаю??? – обратился к подписчикам дизайнер. – Восхищаюсь и радуюсь новому дизайнерскому унитазу. Красота нас окружает повсюду, нужно уметь ее замечать!!!»

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