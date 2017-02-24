Такие насыщенные выходные были у нас с Мусей, скажу я вам. Еле успевали следить за звездами в их соцсетях. А все потому, что наше внимание всецело было приковано к результатам финала нацотбора на Евровидение-2017. И хотя там происходил конец света, подборка занятий медийщиков на выходных у нас по расписанию!
«Дивимося фінал відбору до Євробачення! Ви за кого надсилаєте смс-повідомлення?» – спросила Соломия Витвицкая. Судя по хештегам, телеведущая голосовала за «Сальто Назад»и O.Torvald.
Слава Каминская точно голосовала за O.Torvald и успела отметить победу ребят вместе с мужем в Милане.
А вот телеведущая Слава Фролова на выходных с друзьями делала блины и праздновала Масленицу.
«Создали рабочую группу по конструированию наноблинов, – пишет Фролова. – Инженерия, макетирование, испытание, внедрение, брендинг, стратегия, креатив, финансы, продажи, раскрутка, сценарии, организация праздников, аниматоры, шарики, мед, прополис, гадание на рунах, приворот по фотографии круглосуточно. Цена договорная».
Ел блины перед постом и Дмитрий Комаров! И не только ел, а сам и готовил!
А Виталий Козловский все чаще выкладывает фото времяпрепровождения со своей возлюбленной Раминой.
«Самое главное и ценное в жизни – это семья. Сначала та, в которой ты рождаешься, а затем та, которую создаешь сам», – написал певец.
Думаю, такое же выражение знакомо и Елене Кравец. На днях ее дочке Маше исполнилось 14 лет. С таким количеством шариков вечеринка точно должна была пройти на ура! Обожаем с Мусей воздушные шары!
– Мама, а мы будем лопать шарики?
– Ну, когда вся еда закончится, будем лопать шарики!» – поделилась шуткой в Instagram Елена.
Телеведущая Маша Ефросинина в воскресенье поехала с сыном Сашей в «Арсенал Ідей». Кажется, что Маша осталась более довольна, чем сын.
По-семейному провел выходные (ну или хотя бы вечер выходного) Потап. Заигрались, ребята, не на шутку!
Подопечная Потапа Надя Дорофеева попробовала себя в роли диджея. Dj-сеты от Дорофеевой (а точнее, простите, от Dj DoDo) пришли послушать коллеги девушки по сцене и по экрану.
А вот и коллеги, о которых я писала. Кстати, как я поняла по комментариям, тусовочка была закрытой.
Не знаю, получал ли приглашение Monatik. Но если бы и получал, то не пришел бы, ведь у Димы в кои-то веки был выходной, даже четыре! И он провел их на любимом сноуборде в Буковеле.
У Анны Седоковой вечное лето. Ничего, в Киеве тоже скоро будет тепло.
Чуть теплее, чем нам сейчас, и травести-диве Монро– она отдыхает в Италии.
«Девочка, Венера здесь Я!» – объяснила всем подписчицам Монро.
А может, все-таки Венера здесь – певица Мария Яремчук?
Певица Alyosha работала в этот уик-энд. Да так интенсивно, что не обошлось без скорой помощи!
«Доброго ранку! Завдяки цим героям, лікарям швидкої допомоги, я майже здорова таки потрапила на автограф-сесію та концерт. Хлопці привезли нас на кареті швидкої допомоги», – поделилась с поклонниками певица.
И Григорий Решетник на выходных работал: давал свой мастер-класс для тех, кто хочет познать азы профессии телеведущего.
Влад Яма тоже трудился, а точнее, судил. На этот раз – в Полтаве. Влад все оценивает и оценивает танцоров. Уж и шоу «Танцюють всі» закончилось, а он никак не остановится. Видимо, привычка!
Телеведущая Надежда Матвеева наконец выставила фото не с кухни проекта «Все буде добре». А то я уже переживала, что эта программа снимается круглосуточно.
«Рисунок, мимо которого невозможно просто пройти. Почувствовала родственную душу», – написала Надежда.
И закончу подборку моими любимыми снимками. Надежда Матвеева не на съемках программы – такая же редкость, как и селфи Юрия Горбунова в халате.
Ну а последнее фото я просто оставлю здесь. Кто умеет веселиться, так это Андре Тан.
«Чего не сделаешь ради любимой дочери Сони, даже превратишься из бабочки в гусеницу!!!» – признался дизайнер.
Друзья, я тоже желаю вам (да и себе, что уж там) поскорее сбросить кокон, расправить крылышки и начать работать! А ведь так не хочется, когда за окном такая прелестная погода. Но надо, Федя, надо.