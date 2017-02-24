Такие насыщенные выходные были у нас с Мусей, скажу я вам. Еле успевали следить за звездами в их соцсетях. А все потому, что наше внимание всецело было приковано к результатам финала нацотбора на Евровидение-2017. И хотя там происходил конец света, подборка занятий медийщиков на выходных у нас по расписанию!

Публикация от Solomiya Vitvitska (@solomiyavitvitska) Фев 25 2017 в 10:07 PST

«Дивимося фінал відбору до Євробачення! Ви за кого надсилаєте смс-повідомлення?» – спросила Соломия Витвицкая. Судя по хештегам, телеведущая голосовала за «Сальто Назад»и O.Torvald.

Слава Каминская точно голосовала за O.Torvald и успела отметить победу ребят вместе с мужем в Милане.

Публикация от НеАнгелы (@babaslavka) Фев 25 2017 в 1:13 PST

А вот телеведущая Слава Фролова на выходных с друзьями делала блины и праздновала Масленицу.

«Создали рабочую группу по конструированию наноблинов, – пишет Фролова. – Инженерия, макетирование, испытание, внедрение, брендинг, стратегия, креатив, финансы, продажи, раскрутка, сценарии, организация праздников, аниматоры, шарики, мед, прополис, гадание на рунах, приворот по фотографии круглосуточно. Цена договорная».

Ел блины перед постом и Дмитрий Комаров! И не только ел, а сам и готовил!

«Последний день масленичной недели 2017, – написал Комаров. – Так что я сегодня за повара. Кайфую. Утром приготовил блины на все семейство, чтобы хорошо поесть перед Великим постом. Небуду обманывать, что ястрого соблюдаю пост. Ноочень стараюсь и перехожу на разгрузочный режим, контролируя питание каждый год после Масленицы. Сейчас есть и другие стимулы быть в форме. Впереди экспедиция, а еще премия Viva!, в которой ваши голоса уже обеспечили мне победу в первом туре. Спасибо!»

А Виталий Козловский все чаще выкладывает фото времяпрепровождения со своей возлюбленной Раминой.

Публикация от ♣️Vitaliy Kozlovskiy♣️ (@vkozlovskiy) Фев 26 2017 в 8:00 PST

«Самое главное и ценное в жизни – это семья. Сначала та, в которой ты рождаешься, а затем та, которую создаешь сам», – написал певец.

Думаю, такое же выражение знакомо и Елене Кравец. На днях ее дочке Маше исполнилось 14 лет. С таким количеством шариков вечеринка точно должна была пройти на ура! Обожаем с Мусей воздушные шары!

– Ну, когда вся еда закончится, будем лопать шарики!» – поделилась шуткой в Instagram Елена. – Мама, а мы будем лопать шарики?

Телеведущая Маша Ефросинина в воскресенье поехала с сыном Сашей в «Арсенал Ідей». Кажется, что Маша осталась более довольна, чем сын.

Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) Фев 26 2017 в 7:03 PST

По-семейному провел выходные (ну или хотя бы вечер выходного) Потап. Заигрались, ребята, не на шутку!

Подопечная Потапа Надя Дорофеева попробовала себя в роли диджея. Dj-сеты от Дорофеевой (а точнее, простите, от Dj DoDo) пришли послушать коллеги девушки по сцене и по экрану.

А вот и коллеги, о которых я писала. Кстати, как я поняла по комментариям, тусовочка была закрытой.

Публикация от Анатолій Анатоліч (@anatoliyanatolich) Фев 24 2017 в 1:40 PST

Публикация от Анатолій Анатоліч (@anatoliyanatolich) Фев 24 2017 в 12:15 PST

Не знаю, получал ли приглашение Monatik. Но если бы и получал, то не пришел бы, ведь у Димы в кои-то веки был выходной, даже четыре! И он провел их на любимом сноуборде в Буковеле.

Публикация от Monatik Dmitriy (@monatik_official) Фев 25 2017 в 1:52 PST

У Анны Седоковой вечное лето. Ничего, в Киеве тоже скоро будет тепло.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Фев 25 2017 в 1:07 PST

Чуть теплее, чем нам сейчас, и травести-диве Монро– она отдыхает в Италии.

Публикация от Diva Monroe (@monritta) Фев 24 2017 в 10:04 PST

«Девочка, Венера здесь Я!» – объяснила всем подписчицам Монро.

А может, все-таки Венера здесь – певица Мария Яремчук?

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀MARIYA YAREMCHUK (@m_yaremchuk) Фев 25 2017 в 6:50 PST

Певица Alyosha работала в этот уик-энд. Да так интенсивно, что не обошлось без скорой помощи!

Публикация от Alyosha | Алёша (@alyoshasinger) Фев 26 2017 в 1:02 PST

«Доброго ранку! Завдяки цим героям, лікарям швидкої допомоги, я майже здорова таки потрапила на автограф-сесію та концерт. Хлопці привезли нас на кареті швидкої допомоги», – поделилась с поклонниками певица.

И Григорий Решетник на выходных работал: давал свой мастер-класс для тех, кто хочет познать азы профессии телеведущего.

Публикация от Григорий Решетник (@grisha_reshetnik) Фев 26 2017 в 8:17 PST

Влад Яма тоже трудился, а точнее, судил. На этот раз – в Полтаве. Влад все оценивает и оценивает танцоров. Уж и шоу «Танцюють всі» закончилось, а он никак не остановится. Видимо, привычка!

Публикация от VLAD YAMA (@vladyama_official) Фев 25 2017 в 2:51 PST

Телеведущая Надежда Матвеева наконец выставила фото не с кухни проекта «Все буде добре». А то я уже переживала, что эта программа снимается круглосуточно.

Публикация от Nadezhda Matveeva (@nadezhda_vsebudedobre) Фев 25 2017 в 9:28 PST

«Рисунок, мимо которого невозможно просто пройти. Почувствовала родственную душу», – написала Надежда.

И закончу подборку моими любимыми снимками. Надежда Матвеева не на съемках программы – такая же редкость, как и селфи Юрия Горбунова в халате.

Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy) Фев 26 2017 в 12:07 PST

Ну а последнее фото я просто оставлю здесь. Кто умеет веселиться, так это Андре Тан.

Публикация от AndreTan (@andre_tan_official) Фев 25 2017 в 11:51 PST

«Чего не сделаешь ради любимой дочери Сони, даже превратишься из бабочки в гусеницу!!!» – признался дизайнер.