Анатолий Анатолич: «Я не переживаю, что останусь без денег. Работа на «1+1» не была моим основным источником дохода»

После четырех лет работы в утренней программе «Сніданок з 1+1» Анатолий Анатолич покидает телеканал. Почему он решил сменить место работы, ведущий рассказал в интервью журналу Viva!.

«Я сказал о своем решении уйти Юлии Жмакиной, продюсеру «Сніданку», – говорит Анатолий Анатолич. – Это был непростой разговор. Рассказал, почему так решил, а она спросила: «Есть ли смысл тебя уговаривать?» Я сказал, что нет. Вот и все. Иногда нужно быть твердым, иногда нужно отказываться от приятного ради своего будущего».

«Финансовые аспекты меня сейчас не особо волнуют, – признается телеведущий. – Ремесленник должен зарабатывать ремеслом, поэтому на мероприятиях, корпоративах я зарабатываю достаточно, чтобы обеспечивать семью. Так что я не переживаю, что останусь без денег. Работа на «Плюсах» не была моим основным источником дохода».

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