ТЕЛЕКРИТИКА

Анатолий Анатолич сравнил нового генерального директора канала «Прямой» со змеей

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Телеведущий Анатолий Анатолич опубликовал на своей страничке в Instagram фотографию, на которой он в компании ведущей «Прямого» Каролины Ашион и желтого питона. Все бы ничего, только вот подпись к изображению гласит: «С генеральным директором канала».

Фото: instagram.com

Возможно, это некий внутренний юмор сотрудников телеканала «Прямой» или же личная неприязнь Анатолия Анатолича к новому генеральному директору канала Евгении Захаровой, мне неведомо. Надеюсь, все же первое, в противном случае это довольно глупый и неприятный поступок.

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