Анатолий Анатолич поздравил дочь с днем рождения в эфире «Сніданку з 1+1»

Сегодня младшей дочери ведущего «Сніданку з 1+1» Анатолия Анатолича исполнилось четыре года. Звездный папа, «воспользовавшись служебным положением», в прямом эфире поздравил Лолиту с днем рождения.
«Лола, я тебя поздравляю с днем рождения, – сказал Анатолич. – Спасибо, что ты у меня есть, моя любимая Лолита».
Жена ведущего Юла на своей страничке в Instagram опубликовала яркие фотографии с именинницей в розовом парике. Лола была одной из героев мультфильма «Тролли».
А еще папа посвятил дочери забавный стишок.
«Моя маленькая Лола,
Ты как ментос с кока-колой.
Люблю тебя! С днем рождения», – написал он под фотографией Лолиты.
Поздравляем!