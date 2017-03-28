ТЕЛЕКРИТИКА

Анатолий Анатолич поздравил дочь с днем рождения в эфире «Сніданку з 1+1»

Дуся
Сегодня младшей дочери ведущего «Сніданку з 1+1» Анатолия Анатолича исполнилось четыре года. Звездный папа, «воспользовавшись служебным положением», в прямом эфире поздравил Лолиту с днем рождения.

«Лола, я тебя поздравляю с днем рождения, – сказал Анатолич. – Спасибо, что ты у меня есть, моя любимая Лолита».

Жена ведущего Юла на своей страничке в Instagram опубликовала яркие фотографии с именинницей в розовом парике. Лола была одной из героев мультфильма «Тролли».

А еще папа посвятил дочери забавный стишок.

«Моя маленькая Лола,

Ты как ментос с кока-колой.

Люблю тебя! С днем рождения», – написал он под фотографией Лолиты.

Поздравляем!



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