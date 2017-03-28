Анатолий Анатолич поздравил дочь с днем рождения в эфире «Сніданку з 1+1»

«Лола, я тебя поздравляю с днем рождения, – сказал Анатолич. – Спасибо, что ты у меня есть, моя любимая Лолита».

Жена ведущего Юла на своей страничке в Instagram опубликовала яркие фотографии с именинницей в розовом парике. Лола была одной из героев мультфильма «Тролли».