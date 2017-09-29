ТЕЛЕКРИТИКА

Анатолий Анатолич подарил на день рождения режиссера шоу «Зе Интервьюер» дезодорант

Дуся
Кажется за качество будущих выпусков шоу "Зе Интервьюер" следует обеспокоится. Все из-за поступка ведущего передачи Анатолия Анатолича, который неоднозначно поздравил с днем рождения режиссера шоу Артема Григоряна, подарив тому дезодорант.

Поздравляю с днем рождения режисера Зе Интервьюер Артема Григоряна!!! Рад что мы нашлись.

Допис, поширений Анатолій Анатоліч (@anatoliyanatolich)

В видеоролике, который телеведущий выложил у себя на странице в Instagram, Анатолич стоит у новенького автомобиля, перевязанного подарочной лентой, намекая что это и есть подарок на день рождения Григоряна. "У меня есть для тебя приятный подарочек", - говорит Анатолий в публикации и достает дезодорант, давая таким образом понять, что рассчитывать на что-то большее режиссеру шоу не придется.

К сожалению реакция Артема на поздравление не известна, вероятно ситуация прояснится, посмотрев на количество дизлайков в следующих выпусках шоу "Зе Интервьюер".

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