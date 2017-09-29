Анатолий Анатолич подарил на день рождения режиссера шоу «Зе Интервьюер» дезодорант

В видеоролике, который телеведущий выложил у себя на странице в Instagram, Анатолич стоит у новенького автомобиля, перевязанного подарочной лентой, намекая что это и есть подарок на день рождения Григоряна. "У меня есть для тебя приятный подарочек", - говорит Анатолий в публикации и достает дезодорант, давая таким образом понять, что рассчитывать на что-то большее режиссеру шоу не придется.

К сожалению реакция Артема на поздравление не известна, вероятно ситуация прояснится, посмотрев на количество дизлайков в следующих выпусках шоу "Зе Интервьюер".