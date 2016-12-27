Анатолий Анатолич и его супруга Юла стали героями нового номера XXL

Напишу сразу: это не то, что вы подумали! Ведущий программы «Сніданок з 1+1» Анатолий Анатолич со своей женой Юлой, собственницей pr-агенства YULA, стали участниками проекта XXL под названием Love is, передает Ivona.
«Любовь – это коктейль из нежности, заботы, дружбы, страсти, радости, гордости и вдохновения друг другом. Правда, после такого коктейля могут появляться дети», – прокомментировал тему фотосессии Анатолич.
Как мы уже знаем, после такого коктейля у этой звездной пары таки появились две очаровательные малышки – Алиса и Лолита.
Юла успела поделиться первым кадром фотосессии на личной страничке в Instagram.
А еще Юла рассказала, существуют ли у них с Анатоличем такие идеальные отношения, какие показывают в голливудских мелодрамах: «Идеальные отношения – это те, в которых обоим при любых обстоятельствах и эмоциях хорошо. Наши отношения похожи на всплески разных эмоций. Мы оба эмоциональные. И это помогает держать не скучный баланс семейных отношений. Главное – это любовь, нежность и восхищение друг другом. Плюс у нас двое самых любимых дочерей, что связывает нас четверых навеки».
Фото: tv.i.ua