Анатолий Анатолич и его супруга Юла стали героями нового номера XXL

Напишу сразу: это не то, что вы подумали! Ведущий программы «Сніданок з 1+1» Анатолий Анатолич со своей женой Юлой, собственницей pr-агенства YULA, стали участниками проекта XXL под названием Love is, передает Ivona.

«Любовь – это коктейль из нежности, заботы, дружбы, страсти, радости, гордости и вдохновения друг другом. Правда, после такого коктейля могут появляться дети», – прокомментировал тему фотосессии Анатолич.

Как мы уже знаем, после такого коктейля у этой звездной пары таки появились две очаровательные малышки – Алиса и Лолита.

Юла успела поделиться первым кадром фотосессии на личной страничке в Instagram.