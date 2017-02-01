Так нежно и ласково, как Анатолий Анатолич, наверное, никто не пишет о своих детях. Встретив телеведущего на одном мероприятии, я не упустила возможности задать ему пару вопросов.
Мы только вчера с друзьями говорили о том, что нам уже всем можно заводить третьего ребенка. У нас у многих уже по двое детей. Я вспомнил тот момент, когда впервые присутствовал на УЗИ во время первой беременности жены, был четко уверен: это мальчик. А потом узнал, что будет девочка – и удивился. Затем мы ждали второго ребенка, и у меня не было переживаний по поводу того, кто родится. И сейчас думаю о третьем, а жена спрашивает: «Мальчика хочешь?». «Да нет», – говорю.
Они знают, что я телеведущий, знают, где я работаю. Они смотрят меня по телевизору, когда собираются в садик. Но, например, некоторых наших друзей, таких как Монатик, Алена и Тамерлан, они воспринимают не как артистов, а как обычных людей. И мне нравится такой подход. Хотя, когда, например, Алиса впервые увидела Монатика на сцене, то была просто в шоке.
Алиса хочет лечить животных или рисовать. По ее мнению, она будет художником-ветеринаром. Мне кажется, художник-ветеринар – это круто. Я поддержу ее в любом выборе. Лолита говорит, что будет танцевать. В общем, как у любого ребенка в их возрасте, пока все абстрактно.
Не надоело, потому что «Сніданок з 1+1» дает удивительную вещь. Мы же не просто делаем подводки к сюжету, потому что это было бы скучно и точно надоело бы со временем. У нас каждый день такое количество гостей за эфир! И каждый гость – это маленькая борьба для меня как для ведущего, журналиста. Насчет ранних подъемов... Еще работая на радио, я рано просыпался. Думаю, что когда-нибудь однозначно наступит момент, когда я перестану вести утренние шоу.
Секрета нет: это только любовь. Любовь безграничная, которая заставляет делать классные вещи как для отца. Остальное все наживное.