Мы только вчера с друзьями говорили о том, что нам уже всем можно заводить третьего ребенка. У нас у многих уже по двое детей. Я вспомнил тот момент, когда впервые присутствовал на УЗИ во время первой беременности жены, был четко уверен: это мальчик. А потом узнал, что будет девочка – и удивился. Затем мы ждали второго ребенка, и у меня не было переживаний по поводу того, кто родится. И сейчас думаю о третьем, а жена спрашивает: «Мальчика хочешь?». «Да нет», – говорю.

