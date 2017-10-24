Анатолий Анатолич эксплуатирует своих детей для рекламы в Instagram

На первый взгляд достаточно милое видео о том, как дети чистят зубы. Но это лишь верхушка айсберга или начало пути, называйте как хотите.

Психологи давно склоняются к мнению, что родители, привлекающие своих детей в рекламу, попросту крадут у них детство. Ради собственной наживы взрослые зачастую заставляют ребенка изо дня в день делать обзоры рекламной продукции. В своих корыстных целях родители порой пренебрегают учебными заведениями для юных «обозревателей» из-за съемок в блогах. Кем вырастет ребенок после такого сомнительного детства и как он будет относиться к родителям, остается только догадываться.

Надеюсь, история Анатолича с дочерьми разовая и он позволит детям для начала вырасти, не гонясь за гривней, а потом даст право самостоятельно выбирать, что рекламировать, а что нет.