Выходные были то что надо: погода – класс, настроение – супер! Мы с Мусей наслаждались. Но и не забывали следить за нашими звездами. Начнем с тех, кто провел эти дни за пределами Украины.
Где-то там, на другом континенте, Анна Седокова была наедине с природой и набиралась сил перед родами.
Даша Астафьева в воскресенье неожиданно проснулась в Барселоне. Мне бы такие приятные неожиданности!
«Друзья. Внезапно проснулась в Барселоне.
Жду ваших рекомендаций!!!! На все про все: Любимый и пять дней», – написала Даша в своем посте.
Регина Тодоренко вообще редко бывает в Украине. Сами понимаете, издержки профессии. В этот раз телеведущая побывала на Ямайке. Уверена, это был самый туманный и веселый уик-энд Регины.
«Когда твой новый парень растаман, не стоит рассказывать об этом родителям, – пишет Регина. – Как только мы вышли из аэропорта Ямайки, нас обдуло не морским бризом, а марихуановым. Такое ощущение, будто там ее распрыскивают повсюду. Все изделия из чудо-растения легальны: печеньки, кексы, конфеты. На фото стою рядом с королем конопляных брауни. Он счастливый человек, играет на гитаре, не моется месяцами, слушает регги, у него нет зубов. Он позвал меня замуж. Сказал: если нужен хороший мужик, оставайся, я сделаю тебя королевой брауни. Мне пришлось ему отказать, так как он для меня слишком красивый, да и я уже замужем за бананом».
Вера Брежнева взяла отпуск и со всей семьей укатила в Дубай.
Алексей Потапенко то ли пролетал мимо, то ли гулял на выходных по Франкфурту.
Андрей Бедняков наверняка провел уик-энд романтично, ну или точно весело. Париж ведь!
Капитан Николай Тищенко рассекал американские волны.
Телеведущая Соломия Витвицкая побывала в Хорватии – ездила поддержать нашу сборную.
Дмитрий Комаров тоже летал болеть за нашу сборную. И, видимо, возвращался оттуда вместе с Андреем Шевченко. Думаю, им наверняка было что обсудить.
Вячеслав Узелков испытал на себе все прелести железнодорожного транспорта.
Анатолий Анатолич тоже был в не менее интересном месте.
Александр Скичко набирал калории. Я тоже поесть люблю!
И Вика из «НеАнгелов» устроила себе праздник живота.
Кто куражился на выходных, так это Монро. Травести-дива была не посетительницей, а в первую очередь участницей: продавала свои книги, варенье личного производства, украшения и милые безделушки.
Гайтана работает не только в будние!
Фронтмен группы «СКАЙ» Олег Собчук ловил скорость.
Фитнес-тренер Анита Луценко решила плотно заняться своим внешним видом, чтобы удивлять не только идеальным телом, но и сверкать издалека.
«Впервые в жизни. Не больно, никакой чувствительности и светленько теперь.
P. S. Не полезно точно, но не вреднее, чем пить кофе. Кстати, теперь три дня нельзя».
Джамала в своем плотном графике действительно нашла время для отдыха и сделала маникюр. Ей не пришлось скучать, ведь Джа была в компании Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса.
«Когда ногти в такой веселой компании – тогда норм», – написала Джамала.
Маша Ефросинина показала, как поддерживают ее родные во время съемок нового развлекательного шоу на СТБ «Сюрприз, сюрприз».
Надя Дорофеева, завидую белой завистью! Какой чудный уик-энд: штиль, пространство и бокальчик шампанского. Красота!
За вашу чудесную рабочую неделю, друзья!