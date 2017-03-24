Выходные были то что надо: погода – класс, настроение – супер! Мы с Мусей наслаждались. Но и не забывали следить за нашими звездами. Начнем с тех, кто провел эти дни за пределами Украины.

Где-то там, на другом континенте, Анна Седокова была наедине с природой и набиралась сил перед родами.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Мар 26 2017 в 7:42 PDT

Даша Астафьева в воскресенье неожиданно проснулась в Барселоне. Мне бы такие приятные неожиданности!

Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva) Мар 26 2017 в 7:57 PDT

Жду ваших рекомендаций!!!! На все про все: Любимый и пять дней», – написала Даша в своем посте. «Друзья. Внезапно проснулась в Барселоне.

Регина Тодоренко вообще редко бывает в Украине. Сами понимаете, издержки профессии. В этот раз телеведущая побывала на Ямайке. Уверена, это был самый туманный и веселый уик-энд Регины.

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) Мар 26 2017 в 5:04 PDT

«Когда твой новый парень растаман, не стоит рассказывать об этом родителям, – пишет Регина. – Как только мы вышли из аэропорта Ямайки, нас обдуло не морским бризом, а марихуановым. Такое ощущение, будто там ее распрыскивают повсюду. Все изделия из чудо-растения легальны: печеньки, кексы, конфеты. На фото стою рядом с королем конопляных брауни. Он счастливый человек, играет на гитаре, не моется месяцами, слушает регги, у него нет зубов. Он позвал меня замуж. Сказал: если нужен хороший мужик, оставайся, я сделаю тебя королевой брауни. Мне пришлось ему отказать, так как он для меня слишком красивый, да и я уже замужем за бананом».

Вера Брежнева взяла отпуск и со всей семьей укатила в Дубай.

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) Мар 26 2017 в 9:21 PDT

Алексей Потапенко то ли пролетал мимо, то ли гулял на выходных по Франкфурту.

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) Мар 26 2017 в 3:42 PDT

Андрей Бедняков наверняка провел уик-энд романтично, ну или точно весело. Париж ведь!

Публикация от Андрей Бедняков (@biedniakov) Мар 25 2017 в 8:16 PDT

Капитан Николай Тищенко рассекал американские волны.

Телеведущая Соломия Витвицкая побывала в Хорватии – ездила поддержать нашу сборную.

Публикация от Solomiya Vitvitska (@solomiyavitvitska) Мар 24 2017 в 10:40 PDT

Дмитрий Комаров тоже летал болеть за нашу сборную. И, видимо, возвращался оттуда вместе с Андреем Шевченко. Думаю, им наверняка было что обсудить.

Публикация от Дмитрий Комаров (@komarovmir) Мар 25 2017 в 5:21 PDT

Вячеслав Узелков испытал на себе все прелести железнодорожного транспорта.

Наши поезда, самые поооеездатые поезда. Не ездил уже лет 10 , но ничего не поменялось. Вагоны убитые, туалеты мерзкие и ещё хуже проводники--недовольные жизнью и портят настроение всем. Публикация от Вячеслав Узелков (@uzelkoff_official) Мар 25 2017 в 10:42 PDT

Анатолий Анатолич тоже был в не менее интересном месте.

Публикация от Анатолій Анатоліч (@anatoliyanatolich) Мар 26 2017 в 2:42 PDT

Александр Скичко набирал калории. Я тоже поесть люблю!

И Вика из «НеАнгелов» устроила себе праздник живота.

Публикация от ВИКТОРИЯ неАнгелы❤️ (@vikanablack) Мар 25 2017 в 6:59 PDT

Кто куражился на выходных, так это Монро. Травести-дива была не посетительницей, а в первую очередь участницей: продавала свои книги, варенье личного производства, украшения и милые безделушки.

Публикация от Diva Monroe (@monritta) Мар 25 2017 в 12:14 PDT

Гайтана работает не только в будние!

Публикация от Gaitana Essami Гайтана (@gaitana_music) Мар 25 2017 в 10:22 PDT

Фронтмен группы «СКАЙ» Олег Собчук ловил скорость.

Публикация от Oleg Sobchuk (@sob4uk) Мар 26 2017 в 8:30 PDT

Фитнес-тренер Анита Луценко решила плотно заняться своим внешним видом, чтобы удивлять не только идеальным телом, но и сверкать издалека.

Публикация от Анита Луценко (@anitasporty) Мар 26 2017 в 8:34 PDT

P. S. Не полезно точно, но не вреднее, чем пить кофе. Кстати, теперь три дня нельзя». «Впервые в жизни. Не больно, никакой чувствительности и светленько теперь.

Джамала в своем плотном графике действительно нашла время для отдыха и сделала маникюр. Ей не пришлось скучать, ведь Джа была в компании Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса.

Публикация от Jamala (@jamalajaaa) Мар 26 2017 в 10:16 PDT

«Когда ногти в такой веселой компании – тогда норм», – написала Джамала.

Маша Ефросинина показала, как поддерживают ее родные во время съемок нового развлекательного шоу на СТБ «Сюрприз, сюрприз».

Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) Мар 25 2017 в 10:39 PDT

Надя Дорофеева, завидую белой завистью! Какой чудный уик-энд: штиль, пространство и бокальчик шампанского. Красота!

Публикация от nadyadorofeeva (@nadya.dorofeeva) Мар 25 2017 в 12:03 PDT