Анастасию Приходько переодели в мальчика ради «Секретного фронта»

«Для меня "Секретный фронт" – это вызов и большая ответственность, поэтому я с радостью согласилась принять участие в кастинге, – прокомментировала Анастасия Приходько съемки в публицистическом проекте. – Но когда меня утвердили, я попала в очень стрессовую ситуацию. Опыта работы ведущей – ноль, память никогда в этом направлении не работала, мой украинский язык в профессиональном плане оставлял желать лучшего. К тому же учить песни – одно, а говорить с экрана о ворах в законе, знать все о движении АУЕ и рассказывать о секретных службах разных стран – совсем другое. Но все это было в моей жизни впервые и потому безумно интересно. Опыт я получила невероятный! Сегодня я хочу сказать "спасибо" всей съемочной группе. Особенно, режиссеру проекта Елене Мураткиной. Если бы не она, не знаю, как бы я справилась».

Напомним, публицистический проект «Секретный фронт» стартовал на ICTV 25 марта 2015. Он открывает засекреченные, забытые или малоизвестные факты. В каждом выпуске – четыре сюжета, которые в новом ракурсе раскрывают тайны военной индустрии, исторических событий, научных достижений или секретные страницы жизни известных личностей. Все это и многое другое – в проекте «Секретный фронт».

Смотрите премьеру «Секретного фронта» с Анастасией Приходько с 10 октября каждую среду в 20:20 на ICTV.