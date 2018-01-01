ТЕЛЕКРИТИКА

Анастасию Приходько переодели в мальчика ради «Секретного фронта»

Дуся

Сегодня, 10 октября, в эфире телеканала ICTV – премьерный выпуск публицистического проекта «Секретный фронт». Обновленному формату – новая ведущая. Этой осенью к команде расследователей присоединилась известная украинская певица Анастасия Приходько. Вот только в странном амплуа.


В программе «Секретный фронт» зрители увидят Анастасию в строгом брючном костюме с гладкой прической. Новый образ певице придумали стилисты «Студии Пилот», которая работает над проектом.

«Только в одной программе меня поставили на каблуки и одели в юбку. Но потом решили, что больше так делать не будут. Сказали: "Приходько в брюках серьезнее выглядит. Она такая, как в жизни. А это именно то, что нам и нужно!" В общем, оставили меня в классическом костюме и в рубашках на весь сезон», – смеется Анастасия.

Как сообщила пресс-служба ICTV, в новом формате уже известного проекта «Секретный фронт» Анастасия Приходько расскажет, почему методы политических убийств постоянно меняются, какие таланты украинок использует даже ЦРУ и как секс-шпионки объединили Южную и Северную Корею. Из проекта зрители узнают, почему воины УПА боролись с секс-шпионажем, чем известные мужчины расплачиваются за отношения с красавицами и какие приемы кремлевской вербовки состоят на службе террористов ДНР.

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«Для меня "Секретный фронт" – это вызов и большая ответственность, поэтому я с радостью согласилась принять участие в кастинге, – прокомментировала Анастасия Приходько съемки в публицистическом проекте. – Но когда меня утвердили, я попала в очень стрессовую ситуацию. Опыта работы ведущей – ноль, память никогда в этом направлении не работала, мой украинский язык в профессиональном плане оставлял желать лучшего. К тому же учить песни – одно, а говорить с экрана о ворах в законе, знать все о движении АУЕ и рассказывать о секретных службах разных стран – совсем другое. Но все это было в моей жизни впервые и потому безумно интересно. Опыт я получила невероятный! Сегодня я хочу сказать "спасибо" всей съемочной группе. Особенно, режиссеру проекта Елене Мураткиной. Если бы не она, не знаю, как бы я справилась».

Напомним, публицистический проект «Секретный фронт» стартовал на ICTV 25 марта 2015. Он открывает засекреченные, забытые или малоизвестные факты. В каждом выпуске – четыре сюжета, которые в новом ракурсе раскрывают тайны военной индустрии, исторических событий, научных достижений или секретные страницы жизни известных личностей. Все это и многое другое – в проекте «Секретный фронт».

Смотрите премьеру «Секретного фронта» с Анастасией Приходько с 10 октября каждую среду в 20:20 на ICTV.

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