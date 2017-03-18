Анастасия Волочкова планирует родить сына

Одиозная любительница русской бани Анастасия Волочкова задумалась о рождении второго ребенка. Балерина намекнула своим подписчикам, что в скором времени может стать мамой. На своей странице в Instagram она опубликовала снимок с детьми подруги, который очень запутанно подписала: «Я и шесть детей моей подруги Жени! Единственная девочка – моя крестница Ева-Мария. Но на руки Женя дала мне Елисея, потому что родить я хочу сына!»
Как вы уже поняли, подписчики начали бурно обсуждать возможную беременность 41-летней Волочковой и давать ей советы. Сама балерина воздержалась от каких-либо объяснений.
А я даже рада! Говорят, что после родов многие женщины становятся спокойнее.