Анастасия Волочкова планирует родить сына

Как вы уже поняли, подписчики начали бурно обсуждать возможную беременность 41-летней Волочковой и давать ей советы. Сама балерина воздержалась от каких-либо объяснений.

А я даже рада! Говорят, что после родов многие женщины становятся спокойнее.