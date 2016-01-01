Анастасия Топольская сказала «Да» в Риме

Давайте начнем новый год с прекрасных новостей. Например, о грядущих свадьбах. Вот одна уже наметилась. В новогоднюю ночьподелилась со своими подписчиками в «Фейсбуке» радостной новостью: она сказала «Да». Ну и фотография руки с кольцом прилагается.