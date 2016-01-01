Анастасия Топольская сказала «Да» в Риме

Давайте начнем новый год с прекрасных новостей. Например, о грядущих свадьбах. Вот одна уже наметилась. В новогоднюю ночь Анастасия Топольская поделилась со своими подписчиками в «Фейсбуке» радостной новостью: она сказала «Да». Ну и фотография руки с кольцом прилагается.
«Я сказала „Да“. И пусть этот волшебный и важный день задаст тон всему 2017-му», — подписала снимок Топольская.
Вот так, оказывается, нардеп Сергей Лещенко - тот еще романтик: сделал предложение возлюбленной в новогоднюю ночь, да еще и в Риме. Ну прекрасно ведь! Поздравляем. Ждем свадебных приготовлений и, собственно, торжества.
Фото: Facebook/Анастасия Топольская